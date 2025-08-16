Los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca hoy sábado 16 de agosto de 2025

Este sábado 16 de agosto, la Liga BBVA MX nos regala una jornada cargada de futbol con cinco partidos imperdibles correspondientes a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025. La actividad arranca desde las 17.00 horas y serán duelos que podrían definir el rumbo de varios equipos en la tabla. Pero sin duda, el encuentro que acapara todos los reflectores es el que se disputará en el Estadio Universitario: Tigres vs América , transmitido en vivo por TV Azteca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido Tigres vs América?

Tigres vs América (19:00 hrs, Estadio Universitario)

Los felinos llegan encendidos tras golear 7-0 al Puebla, mientras que las Águilas, aunque invictas, han dejado dudas en su funcionamiento. Con figuras como Gignac, Correa, Brunetta y Gorriarán por parte de Tigres, y un América que aún esperará el debut de Allan Saint-Maximin, este choque promete ser uno de los más vibrantes del torneo. La transmisión estará disponible por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos y Zague.

¿Cuales son los partidos del sábado 16 de agosto de la Jornada 5?

Chivas vs Juárez (17:07 hrs, Estadio Akron)

Guadalajara y Juárez se cruzarán buscando un resultado positivo que les ayude a colocarse en una mejor posición en la clasificación general. Sin embargo, es el cuadro de la frontera el más necesitado ya que es uno de los dos elencos que no registran victorias todavía.



Pachuca vs Tijuana (19:00 hrs, Estadio Hidalgo)

Un Pachuca demoledor en este inicio de torneo se enfrentará a un Tijuana que cierra los puestos de Play-in y busca no caerse de las posiciones que dan acceso a la postemporada del torneo.



Cruz Azul vs Santos (19:00 hrs, Estadio Olímpico Universitario)

Cruz Azul ha retomado el buen camino y venció 1-2 a domicilio a Atlético San Luis en la fecha pasada. Santos Laguna tiene como su principal objetivo recuperar el protagonismo en liga, sigue en pie, dado que inicia esta fecha solo dos puntos (G2, P2) por detrás de La Máquina.



Toluca vs Pumas (21:10 hrs, Estadio Nemesio Diez)

El vigente campeón del futbol mexicano, Toluca , tendrá la oportunidad de extender su racha de tres victorias seguidas en todas las competiciones cuando reciba a Pumas UNAM el cual su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas de la afición por los fichajes y solo suma una victoria en sus primeras cuatro jornadas.