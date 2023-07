Necaxa manda mensaje tras fracaso en la Leagues Cup

El conjunto del Necaxa fue el primer equipo de la Liga BBVA MX en quedar eliminado de la Leagues Cup. Los dirigidos por Rafael Dudamel no tuvieron una buena participación pues terminaron en el último lugar del Grupo Sur 4 al perder los dos encuentros.

Los Rayos jugaron su primer partido contra Dallas en el que perdieron 3-0 y su segundo encuentro fue el pasado 29 de julio de 2023 ante Charlotte FC en el que nuevamente vio la derrota 4-1. Necaxa terminó únicamente anotando un gol en el torneo y recibiendo un total de siete.

En primer lugar del Grupo Sur 4 terminó Charlotte FC con cinco puntos y en segundo Dallas con cuatro puntos.

Director Deportivo de Necaxa le manda mensaje a la afición

El Director Deportivo del Necaxa, Jose Hanan, le mandó un mensaje a todos los aficionados de los Rayos a través de sus redes sociales en el que confesó que deben de ser autocríticos y objetivos con su participación pues no fueron los resultados que esperaban. Además, agregó que no hay pretextos a pesar de tener seis bajas en el equipo que él considera importantes y por último, explicó que van a tomar decisiones, ajustar detalles y trabajar el doble para cambiar la situación.

“Es momento de tener autocrítica y ser sumamente objetivos. Estos no son los resultados que esperábamos, ni que tampoco se merece la afición, es cierto que todo se complica con 6 bajas importantes pero no hay pretexto ni argumento que sea válido en estos últimos 2 partidos. A tomar decisiones importantes, ajustar detalles, cerrar filas y trabajar al doble. Estamos todavía a tiempo de cambiar la situación, toca disculparnos, aceptar las críticas y revertir este mal inicio. No vamos a dejar de luchar! @ClubNecaxa”.

Es momento de tener autocritica y ser sumamente objetivos. Estos no son los resultados que esperábamos, ni que tampoco se merece la afición, es cierto que todo se complica con 6 bajas importantes pero no hay pretexto ni argumento que sea válido en estos últimos 2 partidos. A… — Jose Hanan (@josehanan) July 30, 2023

De igual forma, el portero Raúl Gudiño decidió mandar un mensaje para los aficionados en el que detalló que el equipo no merece estos resultados y les agradeció a todos los que hicieron el viaje y que estuvieron alentando al equipo. Por último, detalló que trabajarán más para poner al equipo en el lugar que merece.

“Dolidos, no hay más que decir, este equipo no merece estos resultados. Agradecer mucho a los aficionados que hicieron el viaje y que estuvieron presentes alentando hasta el último momento, no hay más palabras que decir, tienen que ser hechos y hay que poner la cara y enfrentar en dónde y cómo estamos ahora. Toca trabajar más que el doble, esforzarnos mucho más para que esta gran institución esté en los lugares y tenga los resultados que ella merece, hoy más que nunca FuerzaRayos en buenas y malas. Pasarán estos momentos amargos y disfrutaremos de las victorias”.

