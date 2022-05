José Rodríguez y Armando Favela se mantienen en el Jalisco Open

La tercera ronda del Jalisco Open contó con cambios en el liderato. En la primera posición ahora se encuentran los estadounidenses Mitchel Meissner y Kevin Velo. La buena noticia es que a tan solo dos golpes firmando tarjeta de 8 bajo par se encuentra el mexicano José de Jesús Rodríguez, el “Camarón” mantiene viva la esperanza de poder tener a un jugador azteca levantando la copa de este torneo en su primera edición.

El desempeño de los mexicanos en el Jalisco Open

“Hoy no le pegue mal pero deje pasar varias oportunidades, espero mañana pegarle mejor a la bola y pueda quedarse el título un mexicano. Armando Favela también tiene oportunidad de ser campeón y espero el trofeo se quede en casa del Jalisco Open Guadalajara”, dijo José de Jesús “Camaron” Rodríguez, el mexicano mejor ubicado en el torneo jalisciense.

Por otro lado, también hay que destacar lo hecho por Armando Favela. El jugador mexicano se mantiene en las primeras 10 posiciones con una tarjeta de 7 bajo par y apunta a dar la sorpresa en la ronda final del Jalisco Open Guadalajara.

“Hoy no me fue tan bien como ayer pero sigo cerca de los líderes. Mañana puede ser un día muy especial y voy a luchar para no alejarme de la posibilidad del título. También “Camarón” tiene grandes oportunidades del triunfo y espero que al final sea él o yo podamos tener un campeón local y se quede el trofeo en Jalisco”, afirmó el mexicano en la segunda mejor posición de la clasificación del certamen.

De los poco más de 30 mexicanos que arrancaron en el torneo, solo 12 pasaron el corte y fueron los que tuvieron participación. Se espera que en la última ronda del torneo pueda uno de los jugadores aztecas sorprender y llevarse la primera edición del Jalisco Open Guadalajara.

