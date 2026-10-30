JUÁREZ 2-0 QUERÉTARO | RESUMEN MEDIO TIEMPO y GOLES | J15 | Apertura 2026 | Liga MX

¡GOOOOOOL DE LOS BRAVOS! ⚽🔥 Estupiñán aparece para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0 a favor de FC Juárez ante Querétaro. ¡Explota la emoción en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX! 🐎

30 octubre, 2026