JUÁREZ 2-0 QUERÉTARO | RESUMEN MEDIO TIEMPO y GOLES | J15 | Apertura 2026 | Liga MX
¡FC JUÁREZ 2-0 QUERÉTARO! 🐎 ¡LOS BRAVOS DOMINAN EL PRIMER TIEMPO! 🇲🇽🏆 ¡DOS GOLES Y MUCHAS EMOCIONES! Los Bravos de FC Juárez se van al descanso con ventaja de 2-0 sobre los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.
FC Juárez toma una importante ventaja de 2-0 frente a los Gallos Blancos de Querétaro durante los primeros 45 minutos del partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.