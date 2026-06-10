CONFIRMADO: El primer Viernes Botanero del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Fecha fijada en el calendario. Se ha revelado la agenda completa del Torneo Apertura 2026 y el primer Viernes Botanero ya tiene fecha establecida.

Te puede interesar: OFICIAL: Calendario COMPLETO del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Con el nuevo campeonato arrancando el jueves 16 de junio, Juárez va a recibir a Puebla el viernes 17 de junio para poner en marcha los tradicionales encuentros en el Viernes Botanero durante la nueva campaña.

En punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX, los Bravos reciben a La Franja en el Estadio Olímpico Benito Juárez para hacer su debut en el certamen.

Dirigidos por Pedro Caixinha, Juárez encara el campeonato luego de haber hecho un Clausura 2026 en el que quedaron en el lugar 12 sin posibilidades de disputar la Fase Final.

Del otro lado, Puebla va a ser comandado por Gerardo Espinoza, quien fue anunciado en el banquillo tras la salida de Alberto Espigares, estratega que ha regresado a la dirección de Fuerzas Básicas de La Franja.

Jornada 1 del Apertura 2026

Jueves 16 de junio:

Necaxa vs Atlante

Xolos vs Tigres

Viernes 17 de junio:

Atlético de San Luis vs Cruz Azul

León vs Atlas

Juárez vs Puebla

Sábado 18 de junio:

Pumas vs Pachuca

Chivas vs Toluca

Monterrey vs Santos

Querétaro vs América

Te puede interesar: Los partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™