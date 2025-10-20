Juego 7: Blue Jays y Mariners, una noche para la historia en el Rogers Centre

Todo se reduce a esto. Los Blue Jays y los Mariners han llevado la Serie de Campeonato de la Liga Americana hasta el límite. Luego de seis juegos intensos, este lunes por la noche en el Rogers Centre de Toronto en el Juego 7 conoceremos al nuevo monarca del joven circuito.

Con la serie empatada 3-3, ambos equipos saben que la historia está al alcance. Los Blue Jays buscan su primer banderín desde 1993, mientras que los Mariners quieren llegar por primera vez en su historia a la Serie Mundial. El ganador del Juego 7 se medirá ante los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Nacional.

Una serie inolvidable llega a su clímax

“Cualquier cosa puede pasar en un Juego 7”, advirtió el dominicano Vladimir Guerrero Jr., uno de los bates más encendidos de la postemporada.

Toronto forzó el séptimo partido con una gran victoria en el Juego 6, mientras que Seattle, tras perder dos veces en casa, confía en su resiliencia. “Este equipo sabe levantarse”, aseguró su mánager, Dan Wilson. El duelo comenzará a las 6:10 pm, tiempo del centro de México,.

Duelo de pitcheo y nervios al límite

En la lomita para el Juego 7, los Mariners enviarán a George Kirby (0-1, 7.07 EFE en playoffs), quien buscará redimirse de una dura salida anterior ante Toronto.

Enfrente estará Shane Bieber, quien ha recuperado su mejor forma justo a tiempo. El derecho fue adquirido por los Blue Jays para momentos como este y hoy tendrá su cita con la historia.

Toronto llega con el ánimo a tope, impulsado por Vladdy Jr., quien ya suma seis cuadrangulares en octubre, empatando marcas históricas del club. A su lado, Addison Barger y Ernie Clement también han respondido en momentos clave.

Seattle, en cambio, apuesta por la garra que la ha caracterizado. Con Julio Rodríguez liderando el lineup y el mexicano Andrés Muñoz listo desde el bullpen, los Mariners quieren romper medio siglo de espera.

Esta noche, uno de estos dos equipos escribirá un nuevo capítulo glorioso en las Grandes Ligas. El beisbol nos regala su máxima emoción: un Juego 7 de vida o muerte.