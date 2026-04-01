Estos son los juegos que DESAPARECERÁN de la PlayStation Plus en abril del 2026

Un nuevo mes ha comenzado y, con ello, distintos cambios y modificaciones en distintos ámbitos de la vida, entre ellos el mundo de los videojuegos. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás los títulos que desaparecerán de la PlayStation Plus durante abril del 2026.

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Como sabes, Sony ha lanzado una serie de modificaciones a lo largo de este inicio de año, lo cual ha hecho que sus suscriptores estén atentos a cualquier modificación que surja dentro del apartado online. Bajo este contexto, existen algunos juegos que están por desaparecer de la PlayStation Plus más pronto que tarde.

¿Qué juegos desaparecerán de la PlayStation Plus en abril del 2026?

De acuerdo con información del portal La Razón, a diferencia de otros meses en donde eran varios los títulos que se bajaban de la PlayStation Plus, ahora Sony ha brindado información respecto a dos videojuegos que abandonarán su plataforma, lo cual ha generado cierta tranquilidad entre los suscriptores.

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2 jogos sairão do catálogo de jogos do PlayStation Plus em abril:



- EA Sports PGA Tour

- Lost Records: Bloom & Rage



A lista pode ser atualizada a qualquer momento, me siga e ative as notificações para saber se mais jogos sairão. pic.twitter.com/lfdvv1sRtD — Vitor | Notícias do PlayStation (@vitorpsarts) March 19, 2026

Fue así como, con el objetivo de mover su catálogo a fin de hacerlo mucho más interactivo para el cliente, la PlayStation Plus Extra y Premium confirmó una nueva actualización que trae consigo la salida de dos títulos que llegaron a ser muy jugados en el pasado y que, por ende, se despiden con la cara en alto.

Se sabe, entonces, que el EA Sports PGA Tour y el Lost Records: Bloom & Rage (Tape 1 and 2) dirán adiós de la PlayStation Plus el próximo 21 de abril en punto de las 04:00 horas, tiempo centro de México. Por tal motivo, aún tienes unos días para poder disfrutar de estos títulos.

¿Qué se recomienda para seguir jugando estos títulos antes de la fecha marcada?

Si eres fan de alguno de estos dos juegos y quieres seguir contando con ellos después del 21 de abril, expertos recomiendan descargarlo cuanto antes y completarlo en estas semanas para que cuentes con la satisfacción de haberlo concluído antes de decirle adiós definitivamente a la marca.