¿Hay juegos HOY de la Liga BBVA MX? Lo que dice el calendario sobre el domingo 19 de julio

El arranque del Torneo Apertura 2026 ha sido vertiginoso, pero si tenías planeado pasar este domingo 19 de julio pegado al televisor disfrutando del futbol mexicano, tendrás que cambiar de estrategia. La Liga BBVA MX no programó partidos para hoy, domingo 19 de julio. La razón es histórica y de peso completo: cederle todo el protagonismo global a la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA™ entre España y Argentina.

Juárez 0-1 Puebla | Resumen y Goles | La Franja arranca con triunfo el Apertura 2026

La primera fecha del campeonato concluyó formalmente el sábado 18 de julio con una intensa cartelera que dejó grandes dividendos. Nueve escuadras lograron debutar con el pie derecho y cosechar sus primeras tres unidades, destacando el Pachuca, que asumió el liderato general por diferencia de goles tras golear a Pumas, así como las victorias de América, Cruz Azul y Toluca en sus respectivas presentaciones.

¿Cuándo regresa la actividad de la Liga MX?

Los aficionados no tendrán que esperar demasiado para saciar su dosis de futbol azteca. El balón volverá a rodar el próximo martes 21 de julio con una atractiva cartelera doble que pondrá en marcha la Jornada 2 de forma prematura:

Cruz Azul vs. Puebla: La Máquina buscará hilar su segundo triunfo consecutivo en casa a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

La Máquina buscará hilar su segundo triunfo consecutivo en casa a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Toluca vs. Pumas: Un vibrante duelo en el Nemesio Diez programado para las 21:05 horas, donde los universitarios urgen sanar las heridas de la fecha inaugural.

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¿Cuáles son partidos del resto de la Jornada 2 del Apertura 2026?

Posteriormente, el certamen entrará en una breve pausa para reanudar el grueso de la jornada del viernes 24 al domingo 26 de julio.