Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 27 de Julio | Tokyo 2020

La actividad en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sigue su marcha. Consulta la agenda de eventos y horarios para este martes 27 de julio.

Bádminton

Fase de Grupos - 04:00 a 06:00

Baloncesto

Preliminares femeninos:

Australia vs Bégica - 03:20

Puerto Rico vs China - 07:00

Preliminares masculino:

Nigeria vs Alemania - 20:00

Estados Unidos vs Irán - 23:40

Baloncesto 3x3

Ronda preliminar - De 00:40 a 04:25

Balonmano

La actividad comienza a las 00:15 y culmina a las 07:30 con las ronda preliminares en la rama femenil.

Sóftbol

Partido por la medalla de oro:

Japón vs Estados Unidos - 06:00

Beisbol

Ronda de apertura:

República Dominicana vs Japón - 22:00

Boxeo

Peso welter femenino, dieciseisavos de final - De 00:12 a 00:42

Peso welter masculino, octavos de final - De 03:00 a 03:48

Peso pesado masculino, dieciseisavos de final - De 04:03 a 04:51

Peso ligero femenino, dieciseisavos de final - De 05:06 a 05:24

La mexicana, Brianda Tamara Cruz, pelea a las 05:39 contra Oshae Jones.

Peso pluma, cuartos de final - De 21:00 a 21:15

Peso medio femenino, octavos de final - De 21:30 a 22:18

Peso pluma masculino, octavos de final - De 22:36 a 23:54

Ciclismo de Ruta

Final contrarreloj individual femenino - 21:30

Ecuestre

Adiestramiento por equipos, Gran Premio especial - 03:00

Esgrima

Espada por equipos femenina, clasificación - 00:30

Espada por equipos femenina, Medalla de Bronce - 04:30

Espada por equipos femenina, Medalla de Oro - 05:30

Sable por equipos masculino:

Octavos de final - 20:00

Cuartos de final - 21:25

Semifinal - 23:40

Futbol

Femenil:

Estados Unidos vs Australia - 03:00

Nueva Zelanda vs Suecia - 03:00

Canadá vs Gran Bretaña - 06:00

Chile vs Japón - 06:00

Países Bajos vs China - 06:30

Brasil vs Zambia - 06:30

Gimnasia Artística

Final All-Around por equipos - 05:45

Halterofilia

Final femenina 59kg - 01:50

Final femenina 64kg - 05:50

Hockey sobre césped

Partidos desde las 04:30 hasta las 22:15.

Judo

De 03:00 a 05:50

Hasta 63kg femenino, Medalla de Bronce A

Hasta 63kg femenino, Medalla de Bronce B

Hasta 63kg femenino, Medalla de Oro

Hasta 81kg masculino, Medalla de Bronce A

Hasta 81kg masculino, Medalla de Bronce B

Hasta 81kg masculino, Medalla de Oro

Natación

100m estilo libre masculino - De 05:00 a 05:22

200m mariposa femenino - De 05:25 a 05:33

200m pecho masculino - De 05:38 a 05:53

Relevo 4x200 estilo libre masculino - De 05:38 a 06:07

800m estilo libre masculino - De 06:17 a 06:55

Final 200m estilo libre femenino - 20:41

Final 200m mariposa masculino - 20:49

Final 200m combinado individual femenino - 21:45

Final 1500m estilo libre femenino - 21:54

Final relevo 4x200m estilo libre masculino - 22:26

Piragüismo eslalon

Kayak femenino, semifinal - 00:00

La mexicana, Sofía Reinoso tendrá actividad.

Kayak femenino, final - 02:15

Remo

Doble skull femenino, final A - 19:18

Doble skull masculino, final A - 19:30

Cuatro sin timonel femenino, final A - 19:50

Cuatro sin timonel masculino, final A - 20:10

Cuádruple skull masculino, final A - 20:30

Cuádruple skull femenino, final A - 20:50

Clavados

Sincronizados plataforma 10m femenino - 01:00

La dupla mexicana, Alejandra Orozco y Gabriela Agundez, tendrá actividad en busca de medalla.

Tiro

Medalla de bronce, 10m carabina equipo mixto - 01:15

Medalla de oro, 10m carabina equipo mixto - 01:52

Fosa femenino, día 1 de clasificación - 19:00

La mexicana, Alejandra Ramírez tendrá actividad.

Fosa masculino, día 1 de clasificación - 19:50

El mexicano, Jorge Martín Orozco, tendrá participación.

Voleibol de sala

Los partidos de la ronda preliminar femenina comienzan a las 00:20 y culminan a las 07:45.

La actividad masculina se llevará a cabo de 19:00 a 21:05.

Voleibol de playa

Los juegos preliminares inician a la 01:00 y terminan a las 21:00 horas.

Waterpolo

Juegos preliminares en la rama varonil - De 00:00 a 05:50

