Dafne Navarro, con grandes posibilidades de medalla olímpica

La gimnasta azteca Dafne Navarro, quien logró un boleto histórico para México, al clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 por primera vez en la modalidad de gimnasia de Trampolín, luce convencida y se visualiza dentro del podio de la máxima justa deportiva.

“Estoy muy feliz de obtener la clasificación, y sí, fue un camino difícil, fueron muchas competencias para clasificarnos, pero se dio el resultado y estoy lista para lo que viene, y hacer una buena competencia”.

“Sí, la verdad es que si es un sueño, es algo que yo he visualizado, es algo para lo que estamos trabajando, y yo sé que también mis compañeros están muy bien preparados y esperamos que se pueda dar una medalla y por qué no hasta dos... o las cuatro en el dos”, aseguró Dafne Navarro.

Por primera vez en la historia, México asistirá a unos Juegos Olímpicos con un representante en todas las modalidades de Gimnasia: artística, rítmica y trampolín.

Gimnasia Artística

-All Around femenil: Alexa Moreno

-All Around varonil: Daniel Corral

Gimnasia Rítmica

-Rut Castillo

Gimnasia Trampolín

-Dafne Navarro



Dafne ya tiene recorrido

La gimnasta tapatía participó en la Copa del Mundo de Gimnasia de Trampolín en Brescia, Italia, logrando 99.71, posicionandola en el puesto número 11, asegurando el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, lo cual la hace prepararse, no solo física sino mentalmente.

Dafne Navarro no oculta su emoción y el orgullo que la invade por representar a México en unos Juegos Olímpicos asumiendo la responsabilidad que esto conlleva.

“Es mucho orgullo representar a México, el poder lograr una medalla, a los deportistas o atletas que han logrado esto y esperemos que se pueda lograr, tenemos mucho que trabajar estas últimas cuatro semanas que quedan, vamos a ir paso a paso con calma queremos hacer una buena preliminar hacer mis rutinas muy bien hechas, para buscar una final olímpica es difícil, pero sé que no es imposible, para en la rutina final hacer la rutina de mi vida y buscar una medalla”, finalizó Navarro.