PlayOffs NBA: ¿Qué juegos de postemporada se disputan HOY miércoles 22 de abril?

Este miércoles 22 de abril pinta para ser uno de los días más entretenidos y llamativos para los amantes del baloncesto a nivel internacional, pues durante este día la NBA presenta una jornada más de playoffs rumbo al momento más importante de la temporada 2026.

Los playoffs de la NBA

La postemporada no ha decepcionado y, después de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuatro equipos se enfrentarán a fin de demostrar de lo que están hechos. Ante esto, luce interesante conocer cuáles son los juegos de playoffs que la NBA presentará hoy martes 22 de abril.

NBA: ¿Qué duelos de playoffs se llevarán a cabo hoy miércoles 22 de abril?

Detroit Pistons vs Orlando Magic | 5 de la tarde | Little Caesars Arena, en Detroit.

Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns | 7:30 de la tarde | Paycom Center, en Oklahoma.

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¿Cómo llegan las escuadras a estos playoffs de la NBA?

Este será el juego 2 de la serie entre dichas escuadras, por lo que ya existe un antecedente entre ellas. Por ejemplo, Orlando Magic llegará a este compromiso después de haber vencido a su rival el domingo pasado a través de un marcador final de 112 - 101.

Del otro lado de la moneda se encuentra Oklahoma City, quien también obtuvo la victoria ante los Suns por 119 - 84 en uno de los juegos más disparejos que se disputaron el fin de semana pasado, por lo que las apuestas consideran que los Thunder volverán a la senda del triunfo en la NBA durante este día.

Cabe mencionar que los playoffs de la NBA seguirán a lo largo de esta semana, por lo que será a través de TV Azteca Deportes en donde podrás conocer más detalles al respecto de todos los juegos de postemporada.