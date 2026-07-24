El jugador que Gabriel Milito sacrificaría en Chivas para el siguiente juego ante Juárez

Chivas continúa su preparación con miras a la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde volverán a la cancha del Akron para buscar el triunfo ante unos Juárez que han demostrado, en los últimos torneos, ser un equipo difícil en el terreno de juego.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Ante tal situación, y considerando lo ocurrido el fin de semana pasado ante Toluca, no se descarta que Gabriel Milito realice algunas modificaciones en su esquema inicial a fin de buscar los 3 puntos. Por tal motivo, este futbolista podría ser el sacrificado en el XI del técnico argentino.

¿Qué jugador podría salir del XI de Gabriel MIlito para el siguiente juego de Chivas?

De acuerdo con información de José María Garrido, reportero de Claro Sports, Gabriel Milito tendría en mente modificar su línea de 3 al fondo con el objetivo de darle un espacio a Luis Romo, quien sorprendió a propios y extraños por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

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La fuente detalla que, con esta modificación, Daniel Aguirre mantendría su posición, mientras que Luis Romo jugaría en el puesto de líbero. Con ello, Gabriel Milito consideraría colocar a Diego Campillo, quien jugó en el centro durante el torneo pasado, como defensor por izquierda para confeccionar su línea de 3.

De confirmarse esta información, entonces el sacrificado para la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sería nada más y nada menos que José Castillo, quien desde su llegada procedente del Club Pachuca logró hacerse de un hueco titular en el XI del técnico sudamericano pero que, sin embargo, dejó de jugar la jornada pasada.

¿Por qué Milito escogería a Campillo por encima de Castillo?

Si bien José Castillo conoce más la posición de central por izquierda y, en esencia, tiene mejores cualidades al momento de defender, Diego Campillo se ha vuelto un elemento inamovible gracias a la salida que tiene con el balón, así como al liderazgo que guarda en el primer tercio del campo.