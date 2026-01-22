Pueden jugar con México, pero Canadá se los “robaría” para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Nacional de México disputará este jueves su primer duelo de preparación del año con miras a lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ello, el Vasco Aguirre lanzó una interesante convocatoria a través de jugadores que podrían sorprender y colarse a esta Copa del Mundo de forma inesperada.

Así como la Selección de México, los demás combinados que serán protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 afilan sus armas para este torneo. Un ejemplo de lo anterior es Canadá, selección que estaría considerando “robarle” algunos jugadores al cuadro nacional para estas instancias.

¿Qué jugadores de México podrían ser convocados por la Selección de Canadá?

Posiblemente el ejemplo más claro de esta situación es Marcelo Flores, actual futbolista de Tigres que llegó a formar parte de las Selecciones Inferiores de México, durante el proceso rumbo a Qatar 2022 y que, recientemente, fue convocado por el cuadro de Canadá, por lo que no se descarta que pueda jugar el Mundial con este país.

Junto a él aparece otro nombre que ha comenzado a generar expectativas dentro de la Liga BBVA MX. Se trata de Santiago López, quien cuenta con 20 años de edad y que, tras formarse en la cantera de los Pumas, tendría posibilidad de jugar con Canadá gracias a su pasaporte norteamericano al vivir seis años en dicho país.

Finalmente, otro nombre que sobresale en la carpeta de Canadá es Antone Bossenberry, joven de 17 años que tiene doble nacionalidad y que ya ha vestido la casaca canaciendee en el pasado. Antone cuenta con pasaporte de México gracias a su madre; sin embargo, su estancia en el Toronto FC y su cercanía con el país lo harían decantarse por este.

¿Cuándo será el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si se cumple con el calendario establecido, la Selección de México hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio frente a Sudáfrica. Posteriormente disputará la Jornada 2 ante Corea del Sur, por lo que cerrará su etapa en la fase de grupos ante un combinado que llegue de la repesca de la UEFA.