Ellos son los jugadores a seguir de República Checa, rival de México en la Copa del Mundo de la FIFA

De manera agónica, la Selección de República Checa logró vencer a Dinamarca para quedarse con el boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras imponerse en la ronda de penales, tras el resultado, los checos completan el Grupo A, por lo que van a enfrentar a la Selección Mexicana.

Aunque no era uno de los favoritos para imponerse en el repechaje, la Selección de República Checa ha demostrado ser un equipo muy competitivo, en el pasado han tenido grandes figuras, pero ahora vuelven a la justa mundialista con una combinación de jugadores jóvenes y veteranos que tienen experiencia en ligas más competitivas.

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¿Quiénes son las figuras de la Selección de República Checa?

Una de las figuras principales de la Selección de República Checa, es Patrik Schick, quien actualmente juega para el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, quien tuvo una gran actuación en la Eurocopa 2020, donde se destacó como un gran goleador, teniendo como fuerte su juego aéreo.

El mediocampo, también tiene gran talento en los botines de Tomas Soucek, quien juega para el West Ham de la Premier League, es clave en las jugadas a balón parado, por lo que convierte a su equipo en un peligro del área por la estatura de sus compañeros.

Otro punto importante clave para que la Selección de República Checa, tenga el funcionamiento ordenado que lo ha caracterizado en los últimos partidos, es su estratega, Miroslav Koubek, quien ha hecho casi toda su carrera como técnico en su país, por lo que tienen una amplia experiencia y conoce muy bien a los jugadores checos.

La Selección de República Checa, regresa a una justa mundialista después de 20 años de ausencia, la última participación que tuvo fue en el Mundial de Alemania 2006.

