Esta es la última venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Faltando poco más de dos meses para que arranque la Copa Mundial 2026, la FIFA ha anunciado la fecha en que va a comenzar la última etapa de venta de boletos, la cual va a arrancar el próximo 1 de abril.

Durante la última fase final de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA, todo se va a hacer por medio de un sistema directo, esta es la cuarta oportunidad que los aficionados van a tener para conseguir boletos para los duelos que se van a jugar en Canadá, Estados Unidos y México.

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¿Cómo se van a vender los boletos en esta etapa?

Los boletos se van a vender por orden de solicitud, ya que en esta etapa los aficionados interesados tendrán la oportunidad de ver los partidos disponibles y las zonas en el mapa o con la herramienta de ‘Reservar el mejor asiento’, tras eso solamente tienen que hacer el pago para poder recibir su confirmación.

Fecha y horario en que van a salir a la venta los boletos

En esta nueva etapa de venta de boletos, va a comenzar el próximo miércoles 1 de abril en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México, al igual que en las ventas pasadas, todo va a ser por medio del sitio oficial de la FIFA.com/tickets. Sin embargo, también se ha informado que esta etapa va a estar abierta hasta el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, también se ha revelado que el próximo jueves 2 de abril, se va a volver a abrir el mercado oficial de reventa e intercambio de boletos de la FIFA, donde los aficionados que no pueden ir a los partidos para los que tienen entrada, pueden vender sus pases de forma segura.

