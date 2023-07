Messi anuncia cuándo dejará a la selección de Argentina

Ya falta poco para que el astro Lionel Messi deje a la selección de Argentina campeona del mundo, así lo dio a conocer el jugador en entrevista.

“Por lógica, por edad, será en poco tiempo, pero no sé exactamente cuándo va a ser ese momento. Simplemente pienso en el día a día, y en disfrutar de todo esto que estamos viviendo”, explicó al programa Llave a la Eternidad, de la TV Pública.

“Creo que va a pasar cuando tenga que pasar, después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y, como dije siempre, Dios dirá cuándo será ese momento”, adjuntó el futbolista.

¿Cuándo presentará Inter Miami a Messi?

Lionel Messi será presentado este domingo en el estadio Lockhart de Florida. Coincidirá de nuevo con el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, que además de compartir su amor por el Newell’s Old Boys, dirigió a la ‘Pulga’ en el Barcelona (2013-2014) y en la selección argentina entre 2014 y 2016.

Messi remarcó que si no salía campeón del mundo habría dejado la selección ya que tanto para él como para su familia era una situación de estrés muy fuerte.

“Si no era campeón del mundo, no estaría más. La selección para mí es lo máximo y hubo épocas que fueron muy malas para mí. Cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, donde ganaba Champions, ligas, premios individuales, pero me tocaba ir a la selección, y sufría muchísimo y también lo sufría mi familia”, declaró el ex del PSG.

El capitán de la albiceleste comentó sobre el trago amargo que significó la derrota por 1-2 en el debut de la Copa del Mundo Qatar 2022 con Arabia Saudita.

“Veníamos de 35 o 36 sin perder, y no sabíamos cómo podíamos reaccionar a un momento difícil, porque, por suerte, no lo habíamos tenido hasta ese momento”, recordó.

“Había muchos chicos que jugaban su primer Mundial y el partido contra Arabia era muy difícil por eso. Quieras o no, la ansiedad o los nervios aparecen por lo que significa, pero este grupo demostró que no le importaba nada y que era muy fuerte”, añadió el ganador de siete Balones de Oro.

¿Cuándo debutará Messi con el Inter Miami?

Para finalizar, Messi habló de su futuro en Inter Miami junto a su familia: “Estamos felices de la decisión que tomamos y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”.

En el equipo de la MLS cobrará entre los 50 y 60 millones de dólares al año, incluyendo acciones en el club, un monto que será cubierto parcialmente por la empresa de indumentaria deportiva Adidas y la compañía de tecnología Apple.

Messi debutará el 21 de julio en la Leagues Cup contra la Máquina de Cruz Azul.