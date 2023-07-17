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Fútbol

Los hombres de hierro de Jaime Lozano en Copa Oro 2023

La Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano tuvo una gran actuación en la Copa Oro 2023 y hubo jugadores que fueron indispensables al jugar los seis partidos

Selección Mexicana celebra pase a semifinales copa oro 2023

Escrito por: Iván Vilchis

México logró ganar la Copa Oro 2023 ante la Selección de Panamá en el Estadio SoFi, los dirigidos por Jaime Lozano, dominaron el partido pero les costó poder abrir el marcador, fue hasta el minuto 88 que con un gran contragolpe y una excelente definición de Santiago Giménez, marcaron el primer y único gol que les terminó dando el campeonato.

La jugada inició por un corte defensivo de Edson Álvarez dentro del área de México que le terminó dejando el balón a Orbelín Pineda y dio un gran pase filtrado para Santi que se encontraba en el mano a mano en el medio campo pero con gran calidad logró quitarse al defensor para marcar el gol del campeonato para México ante el portero

México acumula doce trofeos ganados en la competencia, en total solo son nueve los que ha podido ganar desde que el torneo se llama Copa Oro, pues tres los ganó cuando la competencia llevaba el nombre de Campeonato de Naciones de la Concacaf.

Gol de Santiago Giménez: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

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Los indispensables para Jaime Lozano

Con el título conseguido por Jaime Lozano, el entrenador tuvo diez jugadores que fueron claves en su parado táctico en la Copa Oro 2023 pues tuvieron minutos en los seis partidos del torneo por su aporte en el equipo.

Los jugadores que tuvieron minutos de juego en todos los partidos son: Edson Álvarez, Erick Sánchez, Guillermo Ochoa, Henry Martín, Luis Chávez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Uriel Antuna.

Por otra parte, hay tres jugadores que no pudieron tener minutos en la Copa Oro 2023 pero que lograron poner su nombre en la historia de ganadores. Se trata del defensor central Víctor Guzmán y de los dos porteros Luis Malagón y Antonio Rodríguez que no pudieron quitarle la titularidad a Memo.

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