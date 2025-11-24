deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

CONFIRMADO: Así se jugará la FINAL del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Ya tenemos finalistas en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, con una final inédita que enfrentará a dos selecciones europeas

Portugal Sub-17
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Ya tenemos finalistas en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, con una final inédita que enfrentará a dos selecciones europeas que sorprendieron al mundo con su futbol dinámico, Austria y Portugal que ahora buscarán levantar el trofeo en el Khalifa International Stadium, escenario de muy alto nivel.

MEJOR NI HABLAMOS: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Austria se convirtió en la gran revelación del torneo. En semifinales, la selección austriaca derrotó con autoridad a su similar de Italia por marcador de 2-0, mostrando solidez defensiva y contundencia en ataque. Su camino ha estado marcado por disciplina táctica y un bloque compacto que apenas ha recibido goles en toda la competencia. La generación dorada del futbol austríaco Sub-17 está lista para escribir historia, pues nunca antes habían llegado a una final mundialista en esta categoría.

También te puede interesar:

Por su parte, Portugal vivió un duelo dramático en semifinales frente a Brasil, potencia tradicional en estas instancias. Tras un empate en tiempo regular y prórroga, los lusos se impusieron en la tanda de penales, demostrando temple y calidad en los momentos decisivos. Portugal llega con la etiqueta de favorito, respaldado por su tradición en el futbol juvenil y por figuras que ya llaman la atención de clubes europeos, hay que recordar que el conjunto luso dejó fuera del torneo a México en la etapa de 16vos.

La final promete un choque de estilos: Austria con su orden y efectividad, contra Portugal y su futbol ofensivo, lleno de talento individual. El duelo también representa un triunfo para el futbol europeo, que asegura un nuevo campeón en la categoría Sub-17.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Sub-17 Qatar 2025?

El partido se disputará el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas locales en Qatar (10:00 horas tiempo de México). La expectativa es enorme, pues ambos equipos han mostrado argumentos sólidos para levantar el título.

Portugal
Austria
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Llegadas de la Selección de México y Uruguay | Recibimiento 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay
Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Malagón monumental! Otra vez salva a México con una atajada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Qué atajada de Malagón! Salva a México del tercer gol con una parada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Damián Bobadilla!| México 1 - 2 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Antonio Sanabria! | Revisión del VAR | México 0 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡POR NADA! Edson Álvarez remata en el córner y estrella el balón en el poste | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Casi el primero de México! Tremendo tiro libre de Mora que salva el portero | México vs Paraguay
×
×