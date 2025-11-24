CONFIRMADO: Así se jugará la FINAL del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Ya tenemos finalistas en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, con una final inédita que enfrentará a dos selecciones europeas que sorprendieron al mundo con su futbol dinámico, Austria y Portugal que ahora buscarán levantar el trofeo en el Khalifa International Stadium, escenario de muy alto nivel.

Austria se convirtió en la gran revelación del torneo. En semifinales, la selección austriaca derrotó con autoridad a su similar de Italia por marcador de 2-0, mostrando solidez defensiva y contundencia en ataque. Su camino ha estado marcado por disciplina táctica y un bloque compacto que apenas ha recibido goles en toda la competencia. La generación dorada del futbol austríaco Sub-17 está lista para escribir historia, pues nunca antes habían llegado a una final mundialista en esta categoría.

Por su parte, Portugal vivió un duelo dramático en semifinales frente a Brasil, potencia tradicional en estas instancias. Tras un empate en tiempo regular y prórroga, los lusos se impusieron en la tanda de penales, demostrando temple y calidad en los momentos decisivos. Portugal llega con la etiqueta de favorito, respaldado por su tradición en el futbol juvenil y por figuras que ya llaman la atención de clubes europeos, hay que recordar que el conjunto luso dejó fuera del torneo a México en la etapa de 16vos.

La final promete un choque de estilos: Austria con su orden y efectividad, contra Portugal y su futbol ofensivo, lleno de talento individual. El duelo también representa un triunfo para el futbol europeo, que asegura un nuevo campeón en la categoría Sub-17.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Sub-17 Qatar 2025?

El partido se disputará el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas locales en Qatar (10:00 horas tiempo de México). La expectativa es enorme, pues ambos equipos han mostrado argumentos sólidos para levantar el título.

