Jugó con el subcampeón del mundo, regresó a la Liga BBVA MX y ahora le da el primer triunfo a su equipo en el Clausura 2026

En el futbol hay historias que parecen ser sacadas de una película o serie de ficción, pero lo que se vivió en Querétaro fue una realidad y es que gracias a Marta Alemany los Gallos Blancos consiguieron su primer triunfo en el Clausura 2026. La portera que jugó con el subcampeón del mundo paró un penal a minutos del final y con ello conservó el triunfo en la jornada 14 de la Liga BBVA MX Femenil.

Gallos Femenil derrotó 2-1 a Juárez FC con goles de Grace Chanda y Victoria Ceceña, mientras que del rival descontó Bianca Mora. Parecía que por fin el equipo local se llevaría sus primeros 3 puntos en el torneo, pero en tiempo de compensación le marcaron un penal en contra y fue ahí donde la española se vistió de héroe, como lo fue recientemente el hijo del Loco Abreu en Xolos de Tijuana.

Marta Alemany paró un penal y le dio el triunfo a Gallos Femenil.|Gallos Femenil

Alemany sacó a flote sus cualidades bajo los 3 postes y paró el penal. Sin embargo, la pelota salió hacia el tiro de esquina, por lo que el peligro continuó por algunos minutos, hasta que la defensa sacó el balón del área y dio por concluido el juego, que marcó el primer triunfo de Querétaro en el Clausura 2026, torneo en el que marcha en penúltimo lugar con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y 12 derrotas.

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Marta Alemany, de subcampeona del mundo a la Liga BBVA MX

Marta vive su segunda etapa con el conjunto de Querétaro desde el Apertura 2025. La arquera tiene experiencia internacional, pues fue subcampeona del mundo con la Selección de España Sub-17 en 2014 y de la Eurocopa 2013.

La arquera de 28 años tiene una amplia trayectoria en Europa con varios clubes, entre ellos el FC Barcelona. La primera vez que Alemany arribó a México fue en verano de 2022 y permaneció durante 2 años, para después emigrar de nueva cuenta al viejo continente.

La española también formó parte del Necaxa, pero fue en septiembre de 2025 que volvió a los Gallos Femenil tras su paso europeo, en el que pudo disputar la UEFA Women’s Champions League con el Apollon Ladies.