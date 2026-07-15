Fue campeón con Cruz Azul en 2021; hoy tiene un trabajo totalmente alejado al futbol

El inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX trae a Cruz Azul como uno de los candidatos a quedarse con el título después de llegar como el campeón actual, esto luego de vencer a los Pumas de la UNAM en la cancha del Olímpico Universitario el pasado 24 de mayo.

cruz azul

El conjunto celeste, de la mano de Joel Huiqui, espera superar lo hecho en el torneo anterior con un futbol mucho más fluido. Y mientras el club se prepara para lo que viene, una de sus leyendas más grandes ha dicho adiós al profesionalismo para enfocarse en un ámbito totalmente alejado al deporte.

¿Qué pasó con Julio César Domínguez, campeón en 2021 con Cruz Azul?

El contrato de Julio César Domínguez con el Atlético de San Luis terminó, por lo que, en charla con MedioTiempo, el central aseguró que considera seriamente el retiro después de una carrera en la que destaca por haber conseguido el campeonato con Cruz Azul en el Clausura 2021.

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Julio César Domínguez fue un elemento importante en la consagración del título de Cruz Azul después de más de 20 años de espera, y si bien es el jugador con más partidos en la historia del club, la realidad es que la relación que tuvo con los fanáticos no terminó por ser la mejor.

A pesar de ello, el Cata entiende que pudo lograr su objetivo de ser campeón con el equipo de sus amores, por lo que, después de esta hazaña y con 38 años de edad, sabe que el retiro está más cerca que nunca, por lo que podría comenzar un nuevo camino fuera del deporte profesional.

¿A qué se dedicará el Cata Domínguez tras el retiro del futbol?

Si no surge un proyecto como entrenador a corto o mediano plazo, el exjugador de Cruz Azul compartirá su tiempo como empresario en el mundo de los restaurantes, por lo que invitó a sus seguidores a asistir al negocio de mariscos que tiene en la alcaldía Tlalpan, en el centro del país.