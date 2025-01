Justin Hastings recibe exención para el Mexico Open At VidantaWorld 2025

Justin Hastings es el nuevo campeón del Latin America Amateur Championship. El jugador de Islas Caimán recibió una invitación para disputar el Mexico Open At VidantaWorld 2025 .

El evento oficial del PGA TOUR se jugará del 20 al 23 de febrero en Vidanta, Vallarta. Justin totalizó 272 golpes (-16) y se convirtió en el segundo jugador de su país en ganar el evento insignia del golf amateur en la región. En sus seis participaciones en el LAAC, Hastings nunca falló el corte clasificatorio.

“Mejoré mucho mi parte mental, vengo trabajando en eso y estoy sorprendido lo bien que me sentí en ese sentido. Pude mantenerme muy calmado, soy una persona con muchas emociones y eso me ayudó en los últimos 18”, expresó el ganador del torneo.

Uno de sus compatriotas y campeón del LAAC en 2022, Aaron Jarvis, estuvo acompañándolo en la ronda final y celebró a su lado el campeonato.



Te puede interesar: Djokovic enciende la polémica en el Abierto de Australia

“Tener dos campeones de Islas Caimán es algo increíble, difícil de explicar. Aaron fue un gran ejemplo a seguir. Cuando vi que la pelota no estaba en el agua tuve el pálpito que éste sería mi torneo”, dijo el campeón del LAAC.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. Justing Hastings jugará el Masters Tournament 2025 en Augusta National; The 153rd Open en Royal Portrush; y el 125th U.S. Open que se disputará en Oakmont Country Club.

Además, Hastings jugará The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2025. Por su parte, Sparks recibirá exenciones para las etapas finales de clasificación de The Open y el U.S. Open de 2025 y una exención para The Amateur Championship. Este último beneficio también lo tendrán los que tres jugadores que finalizaron en el tercer lugar.