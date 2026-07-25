Juega en Alemania, vale 40 millones y podría ser el refuerzo BOMBA del Barcelona para el siguiente torneo

El Barcelona sabe que tiene una cuenta pendiente a nivel continental, más precisamente dentro de la UEFA Champions League, con sus aficionados. Por tal motivo, el conjunto blaugrana ha comenzado a moverse con fuerza en este mercado de fichajes veraniego.

Un Barcelona alérgico al gol

Los fanáticos blaugranas desean que su club vuelva a trascender en la Champions League como ocurrió hace más de una década. Ante tal situación, el Barcelona ya tendría en mente hacerse con el fichaje de un jugador que, actualmente, se desempeña en la primera división de Alemania.

¿Barcelona va por el fichaje de Karim Adeyemi?

De acuerdo con información del canal Jijantes, la directiva del Barcelona estaría siguiendo muy de cerca el presente de Karim Adeyemi, futbolista que se desempeña como extremo por ambas bandas y que, actualmente, forma parte del Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana.

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🚨🔵🔴 BREAKING: Karim Adeyemi agreed terms with Barcelona and informed BVB he only wants Barça move.



Adeyemi, out of contract in June 2027 and not planning to sign new deal.



❗️ Barcelona sent an official bid to BVB to get Adeyemi now, working to get it done. pic.twitter.com/7zHJQIeflr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Adeyemi cuenta con 24 años de edad y se ha destacado como uno de los mejores jugadores en cuanto al mano a mano se refiere. Por tal motivo, el conjunto de Hansi Flick estaría buscando su fichaje a fin de tener a dos elementos nuevos por las bandas, lo anterior considerando la contratación del inglés Antony Gordon.

¿Cuánto tendría que pagar el Barcelona por Adeyemi?

Cabe resaltar que el Barcelona analizó por primera vez a Adeyemi en el 2021, cuando formaba parte del Salzburgo. Ahora, podría tenerlo en su plantilla cinco años después a cambio de unos 40 millones de euros, de acuerdo con lo estipulado por el portal especializado Transfermarkt.

El alemán, además de jugar por las bandas, también puede hacerlo como centro delantero o falso 9, por lo que cuenta con números realmente interesantes en su carrera como profesional, misma en donde acumula 84 anotaciones y 61 pases a gol en 275 duelos disputados.