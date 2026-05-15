Su carrera fue clave para el futbol de Japón, pero nunca fue a una Copa Mundial de la FIFA

Kazuyoshi Miura es una de las leyendas más grandes del futbol de Japón, pues su carrera ha sido una parte fundamental en el crecimiento de la Selección de Japón, aunque hasta la fecha sigue jugando, nunca tuvo la oportunidad de representar a su país en una Copa Mundial de la FIFA.

Por muchos es considerado uno de los grandes goleadores que ha tenido su país, también fue la imagen comercial de la naciente liga de futbol de Japón, años después fue una de las piezas fundamentales para que su país fuera a la justa mundialista de Francia 1998.

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Kazuyoshi Miura nunca fue a una Copa Mundial de la FIFA

Aunque su carrera es la más larga en la historia del futbol, pues debutó en 1986 con el conjunto de Santos de Brasil y a sus 59 años, sigue formando parte de la plantilla del Fukushima United.

Kazuyoshi Miura era una elemento habitual en la Selección de Japón, que fue a la Copa Mundial de la FIFA de Francia 1998, pero para sorpresa de muchos, cuando llegó el momento de presentar la lista final, el hombre que había sido clave no fue convocado.

Antes de esa ocasión, la Selección de Japón había fracasado en nueve intentos de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA, los nipones lograron clasificar en el repechaje en contra de Irán, donde Kazuyoshi Miura fue parte de la alineación titular, aunque salió de cambio.

Una de las cosas que más llama la atención de su carrera es la longevidad, también fue una pieza clave cuando el futbol de Japón estaba tratando de ser una potencia en el continente, por lo que Kazuyoshi Miura fue la cara del proyecto que ayudó a cambiar la percepción del balompié en su país.

