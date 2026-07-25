Partidos que se juegan HOY sábado 25 de julio de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El futbol no se detiene y la actividad de la Liga BBVA MX continúa este sábado 25 de julio con un tres de partidos de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 entre los que destacan el encuentro de los Tigres en contra del Atlético de San Luis que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Los partidos de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX de este sábado 25 de julio

Este sábado 25 de julio continúa la Jornada 2 arrancando con el duelo entre las Chivas y los Bravos de Juárez en punto de las 17:00 horas en donde el Rebaño Sagrado buscará hacer valer su localía, luego de caer en su presentación ante el Toluca.

Los Fronterizos, por su parte, buscarán repetir la dosis administrada en su última visita al Estadio Akron de Guadalajara y derrotar a las Chivas en su casa.

Posteriormente se medirá los Santos Laguna en contra del Atlas en la cancha del Estadio TSM de Torreón. Los Guerreros de la Laguna perdieron en su primer partido ante Rayados y quieren evitar repetir el desastroso torneo que tuvieron la campaña anterior.

La cartelera del día la concluye el duelo entre los Tigres en contra del Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León y que podrás disfrutar en TV Azteca.

No te pierdas del partido entre los Tigres y el Atlético de San Luis a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la transmisión a partir de las 20:50 horas y el silbatazo inicial en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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