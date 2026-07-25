Tigres vs Atlético de San Luis: qué dicen las apuestas y simulaciones del partido de HOY 25 de julio

Tigres y Atlético de San Luis buscarán su primera victoria del Apertura 2026 cuando se enfrenten este sábado 25 de julio. Los dos equipos perdieron durante la jornada inaugural, pero las cuotas y el análisis estadístico muestran una diferencia considerable entre sus posibilidades de ganar.

Tigres es favorito para vencer al Atlético de San Luis

Las principales casas de apuestas colocan a Tigres como favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria del conjunto regiomontano presenta una cuota promedio de 1.42, una cifra considerablemente menor a la ofrecida por un triunfo visitante.

Los momios para que el cuadro dirigido por Guido Pizarro consiga la victoria se encuentran entre 1.40 y 1.44. El empate paga aproximadamente entre 4.55 y 5.08, mientras que el triunfo del Atlético de San Luis alcanza cuotas de entre 6.30 y 7.50.

Crédito: Mexsport

Al retirar el margen aplicado por las casas, el mercado le concede a Tigres una probabilidad aproximada del 66 por ciento de ganar. La igualdad se ubica cerca del 20 por ciento, mientras que la victoria visitante ronda el 14 por ciento.

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Qué resultado arrojó la simulación del Tigres vs Atlético de San Luis

Una simulación estadística propia de la inteligencia artificial, elaborada con las cuotas del mercado, la localía y los registros recientes de ambos equipos, también coloca a Tigres por delante.

El conjunto regiomontano ganó el 65 por ciento de los escenarios calculados. El empate apareció en el 20 por ciento y Atlético de San Luis solamente consiguió la victoria en el 15 por ciento restante.

El marcador individual con mayor probabilidad fue el 2-0 a favor de Tigres. Después aparecieron el 2-1, el 1-0 y el 1-1. La proyección también entregó alrededor de un 60 por ciento de posibilidades de que el encuentro termine con tres o más anotaciones.

during the 1st round match between Tijuana vs (and) Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Caliente Stadium, on July 16, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico.|Carlos Heredia/MEXSPORT

Cómo llegan Tigres y Atlético de San Luis al partido

Tigres comenzó el Apertura 2026 con una derrota por 3-1 frente a Tijuana. El equipo mostró problemas defensivos y tampoco podrá contar con Rodrigo Aguirre, quien fue expulsado durante la primera jornada.

Atlético de San Luis perdió 3-2 contra Cruz Azul. Los potosinos consiguieron marcar dos goles, pero permitieron numerosas llegadas y volvieron a mostrar dificultades para proteger su área.

Tigres tiene mayores variantes para aprovechar esos espacios mediante Juan Brunetta, Diego Lainez, Ozziel Herrera y Nicolás Ibáñez. Por ese motivo, tanto las apuestas como la simulación coinciden en señalar al cuadro local como el posible ganador.