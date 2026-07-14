Erik Lira volvió a Cruz Azul y esto es lo que se sabe sobre su venta a Europa

En medio de las versiones sobre un traspaso a Europa, Erik Lira ya está de regreso con Cruz Azul tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas y el club dejó una señal clara sobre el futuro inmediato del mediocampista.

En las últimas horas, Erik Lira reportó a los entrenamientos de Cruz Azul para preparar el inicio del Apertura 2026. La institución compartió imágenes del futbolista en la práctica y acompañó la publicación con el mensaje “Regresó el capitán”. Por ahora, todo apunta a que seguirá formando parte del plantel cementero.

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Erik Lira volvió a Cruz Azul y se enfrían los rumores sobre Europa

Durante las últimas semanas surgieron versiones que colocaban al mediocampista en el radar de clubes europeos e incluso se habló de un posible interés de Rayados de Monterrey. Sin embargo, tras su regreso a La Noria no existe información oficial sobre una negociación avanzada o una venta inminente. Su destino, de momento, sería continuar con Cruz Azul.

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Lira inició su formación en las fuerzas básicas de Pumas UNAM y debutó con el primer equipo antes de llegar a Cruz Azul en 2022. Desde entonces se consolidó como titular habitual y asumió la capitanía. Además, el acuerdo de su transferencia contempla que Pumas conserve un porcentaje económico en caso de una futura venta al futbol europeo.

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Erik Lira regresó tras destacar con la Selección Mexicana

El mediocampista fue uno de los jugadores con mayor continuidad de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026. Bajo la dirección de Javier Aguirre disputó todos los encuentros hasta la eliminación en Octavos de Final. En varios partidos ocupó la posición de pivote y tuvo una participación constante en el funcionamiento del equipo.

Los números de Erik Lira en el Mundial 2026 y Clausura 2026

En la Copa del Mundo disputó cinco partidos, acumuló más de 300 minutos y registró una precisión en los pases del 91.1 %. También ganó el 58.3 % de sus duelos defensivos.

En el Clausura 2026 sumó 1,285 minutos con Cruz Azul, recibió cuatro tarjetas amarillas y evitó expulsiones. Su siguiente compromiso sería el 18 de julio, cuando Cruz Azul inicie el Apertura 2026 frente al Atlético de San Luis. Aún no se confirma si Joel Huiqui lo alineará de titular.

