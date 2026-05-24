LA 2028: En este deporte México suma casi 20 medallas en su historia en los Juegos Olímpicos

Estamos a poco más de dos años para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes de la última década. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer el deporte en donde México suma casi 20 medallas.

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México forma parte de uno de los grupos más importantes en cuanto a cosecha de medallas a nivel mundial, aunque también es un hecho que se encuentra lejos de las potencias internacionales. A pesar de ello, existe un deporte en donde la delegación siempre sobresale en los Juegos Olímpicos.

¿En qué deporte México sobresale en los Juegos Olímpicos?

A lo largo de la historia, México siempre ha logrado trascender en los Juegos Olímpicos cuando manda clavadistas a esta justa. De hecho, se trata del deporte que más rendimientos tiene al sumar un total de 17 medallas, mismas que colocan al país como una potencia en este rubro.

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De estas 17 preseas, una fue de oro, mientras que ocho fueron de plata y las ocho restantes de bronce. Además, la página oficial de los Juegos Olímpicos menciona que estas se ganaron a través de 15 atletas, por lo que hubo algunas que repitieron distintas medallas en su etapa en los JJOO.

De hecho, el mexicano que más medallas ha ganado en esta disciplina es nada más y nada menos que Joaquín Capilla, quien registró cuatro preseas (una de oro y tres de bronce) en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, lo cual habla del impacto que su nombre mantiene hasta ahora.

¿Cuál es la comparación entre México y otras potencias mundiales en los JJOO?

Tal y como se mencionó, México aún está lejos de las auténticas potencias en los Juegos Olímpicos, teniendo como ejemplo principal a unos Estados Unidos que tienen 862 medallas en el Atletismo. Otro país que destaca en un solo deporte es Australia en la Natación con 230 preseas, así como Francia en la Esgrima con 130.