La HORA EXACTA para ver el partido de Chivas vs FC Juárez de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Las Chivas disputarán su segundo partido como local ante los Bravos de Juárez
Segundo partido como local consecutivo para las Chivas en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara, pero está vez buscarán aprovecharlo cuando se enfrenten a los Bravos de Juárez, tras perder en su presentación en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX frente al Toluca.
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Hora exacta del Chivas vs Bravos de Juárez
Las Chivas buscarán sumar sus primeros puntos del torneo cuando se enfrenten este sábado 25 de julio a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en compromiso de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
El duelo entre Rojiblancos y Fronterizos está programado para arrancar exactamente a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.
El Rebaño Sagrado está en el fondo de la clasificación general momentáneamente con cero puntos, pero buscarán sumar unidades para comenzar a escalar posiciones lo antes posible y repetir lo obtenido el torneo pasado cuando fueron superlíderes y llegaron hasta Semifinales.
- Chivas vs Bravos de Juárez
- Hora: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Estadio: Akron
- Jornada 2 del Apertura 2026
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