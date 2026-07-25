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Agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy sábado 25 de julio

Vive la emoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de TV Azteca

JCC Santo Domingo 2026 Opening Ceremony
Juan Manuel Celaya and Gabriela Rodriguez, Mexico Flags Bearers and Athletes during the Opening Ceremony Central American and Caribbean Games Santo Domingo 2026, at Olimpico Felix Sanchez Stadium, on July 24, 2026, Santo Domingo, Dominican Republic.|Jonathan Duenas/Jonathan Duenas

Escrito por: Francisco Fernández

Día de actividad deportiva para México este sábado 25 de julio desde las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los equipos femenil y varonil de voleibol de playa buscarán la victoria en sus compromisos de ronda preliminar.

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Agenda del día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El medallero comienza a moverse en favor de México tras la obtención de las primeras preseas y la actividad continúa para la delegación azteca este sábado 25 de julio con competición en prueba de aguas abiertas con Paulo Strehlke y Diego Obele en acción.

También este sábado los equipos varonil y femenil de voleibol de playa en las rondas preliminares. Primero serán las mujeres quien se enfrenten al representativo de Granada, mientras que los hombres se enfrentarán a las Islas Caimán.

Luego de un día de actividad oficial, México domina el medallero con la obtención de cinco preseas de oro, cuatro de plata e igual número de bronce, seguido por Venezuela que ha cosechado dos metales dorados y uno plateado.

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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