Agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy sábado 25 de julio

Día de actividad deportiva para México este sábado 25 de julio desde las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los equipos femenil y varonil de voleibol de playa buscarán la victoria en sus compromisos de ronda preliminar.

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Agenda del día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El medallero comienza a moverse en favor de México tras la obtención de las primeras preseas y la actividad continúa para la delegación azteca este sábado 25 de julio con competición en prueba de aguas abiertas con Paulo Strehlke y Diego Obele en acción.

También este sábado los equipos varonil y femenil de voleibol de playa en las rondas preliminares. Primero serán las mujeres quien se enfrenten al representativo de Granada, mientras que los hombres se enfrentarán a las Islas Caimán.

Luego de un día de actividad oficial, México domina el medallero con la obtención de cinco preseas de oro, cuatro de plata e igual número de bronce, seguido por Venezuela que ha cosechado dos metales dorados y uno plateado.

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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