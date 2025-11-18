deportes
La injusticia contra Raúl Jiménez de cara al Mundial 2026: no aceptan su enorme calidad

Tras sus dichos sobre la afición mexicana en el partido entre la Selección Nacional y Uruguay, el delantero del Fulham quedó en el centro de las criticas

Raúl Jiménez, delantero de México
Instagram Raúl Jiménez / @raulalonsojimenez9
Marco Espósito | DR
Raúl Jiménez se mostró muy indignado con la afición mexicana tras el último amistoso disputado ante Uruguay. Luego de recibir insultos y abucheos, el delantero fue muy crítico y apuntó: "Por eso nos llevan siempre a Estados Unidos". Esta declaración desató una ola de críticas en redes sociales, y muchos apuntaron a su rendimiento en los Mundiales.

Varios usuarios atacaron al futbolista de la Selección Nacional y el Fulham de Inglaterra, con el foco puesto en su desempeño en los Mundiales y su falta de gol. El exdelantero del Club América disputó las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022, pero no pudo marcar ningún tanto.

Sin embargo, ese dato, si bien es cierto, necesita de un contexto importante. En su cuenta de X, el periodista Rafa Torres citó un mensaje que criticaba a Jiménez y expuso: "Lleva 3 mundiales. En 2014 jugo 10 minutos, en 2018 disputó 54 y en 2022 fueron 56. Cuenta la historia completa".

Lo cierto es que, pese a que Jiménez ha sido uno de los mayores exponentes del fútbol mexicano en Europa en los últimos años, con pasos destacados por Benfica, Wolverhampton y Fulham, no tuvo la participación que esperaba en las citas mundialistas, ya sea por decisiones de los entrenadores o por problemas físicos que lo atormentaban.

Afortunadamente para él, todo apunta a que su mala racha en Mundiales acabará en 2026. Jiménez es una pieza fundamental para Javier Aguirre, por lo que, si nada falla, será el delantero titular de la Selección Nacional el año que viene. ¿Podrá marcar su primer gol?

Raúl Jiménez en los Mundiales
Instagram Raúl Jiménez / @raulalonsojimenez9

Jiménez y México ya piensan en Paraguay

Luego del empate sin goles como local ante Uruguay en una noche marcada por los reproches de la afición, la Selección Mexicana quiere dejar una mejor imagen este martes en San Antonio, Texas. Para ello, deberá vencer a Paraguay en el Shell Energy Stadium.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19:30 horas y será el último compromiso del equipo de Javier Aguirre en este 2025. La próxima vez que el seleccionado tricolor vuelva a la acción, será ya en el año mundialista.

Raúl Jiménez
Selección Mexicana
Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

