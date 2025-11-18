deportes
Nota

Raúl Jiménez enfureció a la afición mexicana al hacer esta comparación con Estados Unidos

Luego del empate sin goles ante Uruguay, el delantero de la Selección Nacional apuntó directamente contra los fanáticos y dejó una contundente frase

Raúl Jiménez, delantero mexicano
Instagram Raúl Jiménez / @raulalonsojimenez9
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
México empató sin goles ante Uruguay este sábado en el Estadio TSM y sigue sin levantar vuelo a tan sólo siete meses para el inicio del Mundial. Al finalizar el encuentro, Raúl Jiménez dialogó con la prensa y dejó unas declaraciones que no gustaron nada entre la afición mexicana.

El delantero del Fulham inglés disputó 79 minutos en el amistoso ante los sudamericanos, en lo que fue su regreso a la Selección Nacional tras perderse la fecha FIFA pasada por lesión. Lamentablemente no logró convertir y apuntó directamente contra los fanáticos luego del partido.

"Genera tristeza jugar de local y que te abucheen", señaló Jiménez visiblemente molesto tras el empate. "Que griten 'fuera Vasco' o le digan 'puto' al portero. Pero así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos", concluyó categóricamente.

Como era de esperarse, las palabras del exjugador del América no cayeron nada bien. "Llorón", "Con esto se confirma que eres uno más, "Buena suerte en Estados Unidos" y "Si no quieren que los abucheen, que ganen partidos", fueron algunos de los duros comentarios que dejaron los fanáticos en el Instagram del futbolista.

¿Cuándo vuelven a jugar Jiménez y la Selección Nacional?

Este martes 17 de noviembre, Raúl Jiménez y el seleccionado tricolor tendrán un nuevo desafío ante un país sudamericano. El encuentro se llevará a cabo a las 19:30 horas justamente en Estados Unidos (San Antonio, Texas) y el rival a vencer será Paraguay.

En este encuentro, México buscará cortar su mala racha goleadora, dado que en los últimos cinco juegos solamente pudo marcar en dos. ¿Cómo recibirá el público de Texas al atacante del Fulham tras sus polémicos dichos?

Selección Mexicana
Raúl Jiménez
Marco Espósito

