LA Park critica a DMT Azul por su apariencia similar a Blue Demon Jr.

La polémica se desató y sigue viva en redes sociales, por una serie de críticas de parte de LA Park hacia Diamante Azul y Espectro Jr. por las semejanzas de ambos personajes hacia Blue Demon Jr, siendo especialmente el señalamiento para el miembro de la empresa.

La Park, con más de 30 años de experiencia y con este personaje tres décadas cumplidas el 12 de mayo pasado, sabe de lo que habla y sus comentarios además de ser a su estilo, parecían con la intención de ayudar en cierta medida a Diamante y Espectro.

Y es que en una foto reciente, se le ve a Diamante Azul, con la parte de antifaz de su máscara, con la mitad de Blue Demon Jr y la otra mitad de su identidad, siendo las dos altamente parecidas, además de que el tono azul era del peculiar Blue Demon.

Las palabras de LA Park criticando a DMT Azul

En sus palabras La Park decía que Diamante tenía que trabajar en su identidad y no copiar, pues calidad, técnica y fuerza las tiene.

“Yo quiero darles un consejo al Diamante Azul y al Espectro si no tienen bien definido su nombre no anden copiando a nadie. Tú bulto del Diamante Azul no tienes necesidad de ponerte la mitad de Blue Demon, haz tu propia historia y si estás muy confundido mejor apuéstala conmigo y déjate de andar agarrando imágenes que no te corresponden, aquí está mi máscara vs tú máscara o qué al rato también vas a sacar la mitad de LA Park, para que volteen a verte. No tienes necesidad eres fuerte y buen luchador, solo te falta quitar una máscara de un grande te invito aque me la quites para que te hagas famoso y tú Spectro, hay te mire también como el Fishman y ahora así que desilusión pues te hago la misma invitación que al ‘bulto azul’ déjense de tonterías así que Espectro ya sabes que hacer búscame aquí estoy yo para hacerlos famosos”, indicó LA Park.

La respuesta de Diamante Azul hacia el veterano LA Park

Diamante Azul se enteró por la tarde de las palabras de LA Park, y le exigió respeto, alegando también que el parecerse a Blue Demon Jr. fue un acto de provocación para el propio Hijo del Manotas.

Recalcó además que si quiere una lucha de apuestas por las máscaras, aceptaría el reto para tratar así esta naciente rivalidad.

“A ver mi pinche Willy: En primera, la fusión no la hice por copiar, la hice para hacer enojar a la “leyenda” Blue Demon, pero veo que quien se molestó es otro jajaja. El burro hablando de orejas… Cómo le gusta a la gente ser metiche verdad… Señor cuando guste aquí estoy ¿Seguro que la quiere apostar una vez más…? Pero si ya te la quitaron como 5 veces no? Pero bueno cómo dicen no hay 5to malo jaja perdón quise decir 6to malo Promotores quiero a este rival en jaula, mano a mano, encadenados, súper libre tu y yo como sea… y si quieres para ese día fusionó mi máscara con la tuya para que ahora sí te quede el saco !YA SIÉNTESE SEÑORA!”.

Además Espectro Jr. dio su opinión aunque fue secundario en la discusión, más allá de tener calidad y emerger dentro de la lucha libre independiente.