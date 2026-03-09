Rayados calienta el duelo con Cruz Azul con un mensaje atrevido que ya genera ruido

La serie entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey todavía no arranca, pero la tensión ya se siente. En la previa del duelo de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, el entrenador de Monterrey, Nicolás Sánchez, lanzó un mensaje directo que elevó la temperatura de la eliminatoria.

El técnico de Rayados dejó claro que su equipo no llega a especular ni a esperar errores del rival. Su plan golpear primero en la serie.

Las palabras llegan en un momento delicado para Monterrey, que viene de sufrir una derrota dolorosa en el clásico regio. Sin embargo, lejos de mostrarse golpeado, el entrenador aseguró que su equipo está listo para responder.

“Estamos enteros. El fútbol de hoy no te permite quedarte mucho tiempo en una derrota ni en una victoria. Vamos a poner el mejor equipo”, aseguró.

Rayados quiere golpear primero en la serie

El duelo ante Cruz Azul no es uno más para Monterrey. En el club entienden que la Concachampions es uno de los torneos más importantes del calendario y que la serie contra La Máquina marcará el rumbo de su temporada.

Por eso, Sánchez dejó claro que el equipo tiene claro el objetivo para el partido de ida.

“Sabemos el nivel en el que está jugando Cruz Azul, pero es otra competencia. Es un partido de 180 minutos. Mañana tenemos la posibilidad de dar el primer golpe en casa”, explicó. El tcnico también apeló a su afición como un factor imprescindible.

“El apoyo de la gente va a ser fundamental”, añadió el estratega.

La incógnita de Sergio Canales

Uno de los temas que también rodean el duelo es la posible participación de Sergio Canales, una de las figuras del conjunto regiomontano.

El mediocampista español arrastra algunas molestias físicas y su presencia todavía no está garantizada.

Nicolás Sánchez tocó el tema de la siguiente manera: “Está en evaluación por algunas molestias. Hoy está en día de recuperación, así que no es ninguna pérdida por el momento”.

A pesar del presente de ambos equipos, en donde Cruz Azul mantiene un nivel muy alto dentro del campo y Rayados está sufriendo, esta serie promete ser de alta tensión.

