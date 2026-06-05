La TERRIBLE falla de Raúl Jiménez frente a la portería a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (VIDEO)

En el último ensayo de la Selección Mexicana antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el duelo amistoso contra Serbia desde la cancha del Estadio Nemsio Diez dejó una imagen que rápidamente encendió la conversación.

Tras un preciso centro por la banda izquierda cortesía de Jesús Gallardo, Raúl Jiménez protagonizó un error inexplicable. El delantero se encontraba en una posición inmejorable frente a la portería, pero terminó abanicando el esférico, ahogando el grito de lo que pintaba para ser el gol del empate cerca del minuto 33.

Afortunadamente para el combinado tricolor, la sequía duró poco y el gol a favor de México cayó minutos después (1-1 momentáneo), aliviando la tensión en la cancha. Sin embargo, la falla del jugador del Fulham no pasa desapercibida en un momento crítico.

Te puede interesar: OFICIAL: México jugará partido de preparación previo a la Copa Mundial a las 3:00 am

¡Apareció Johan Vásquez! México responde y empata ante Serbia

¿Quién será el delnatero titular de México para el Mundial?

Jiménez se perfila actualmente como el delantero titular indiscutible de la Selección para la justa mundialista, pero el partido de hoy representaba una auténtica prueba de fuego. El "Lobo de Tepeji" no puede permitirse bajar la guardia ni errar ocasiones tan claras, ya que detrás de él existe una feroz competencia interna.

Goleadores de la talla de Santiago Giménez, el poderío físico de Guillermo "Memote" Martínez, y el ímpetu de Armando "Hormiga" González, están acechando de cerca su lugar en el once inicial. A escasos días del debut en el Mundial contra Sudáfrica, la contundencia de Raúl deberá ser impecable si quiere mantener la confianza del cuerpo técnico de Javier Aguirre y liderar el ataque nacional.

Te puede intersar: ÚLTIMA HORA: TODAS las listas oficiales de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™