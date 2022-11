La Volpe preocupado por ausencias en la Selección Mexicana para Qatar

A muy pocos les convenció por completo la prelista de Gerardo Martino para Qatar 2022 . Así que con toda su experiencia, Ricardo Antonio La Volpe reveló que le preocupan un par de ausencias en la Selección Mexicana para el Mundial que está en puerta.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes , el reconocido estratega argentino primero habló acerca de la posibilidad de que Raúl Jiménez no se recupere a tiempo para la justa. Además de opinar sobre quiénes podrían suplir al delantero del Wolverhampton.

“Creo que Raúl es el que más experiencia tenía, venía demostrando ser el nueve de la Selección Mexicana pero las lesiones te complican, sacando a él que no esté bien… quizá hoy el que mejor anda es Henry (Martín) que está haciendo goles y (Santiago) Giménez más joven que está haciendo goles”, señaló.

Sin embargo, para el “Bigotón” existe una ausencia que podría ser más significativa en el esquema del “Tata” Martino y se trata de Jesús Manuel Corona, quien difícilmente estará disponible para el arranque de Qatar 2022.

“Me preocupa más si va a estar Tecatito que el tema del nueve, porque es bueno tener dos jugadores que si no está enchufado uno, está el otro, Lozano y él. Son los más desequilibrantes, te dan más amplitud, más que Vega y Antuna”, apuntó el aclamado entrenador.

La Volpe pidió por Zendejas

Ricardo La Volpe soltó el nombre del futbolista que más le llamó la atención de que no fuera considerado por Martino para la Selección Azteca. En especial por el aporte que te podía ofrecer en el esquema de juego.

“A mí me gustaba Zendejas del América, por lo que venía demostrando. Pero tienen un gran equipo, el parado me parece importante para contrarrestar a las diferentes selecciones… me extraña que no lo lleven, es un jugador que genera preocupación”, comentó.

A pesar de todo, el “Bigotón” cree que México puede competir en el Mundial, pero dependerá mucho de lo que pase en el primer partido ante Polonia.