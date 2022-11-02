La Selección Mexicana realiza su primer entrenamiento en Girona

Girona, España. La Selección Mexicana comienza a trabajar este día en el centro de entrenamiento del Girona, en el marco de la concentración iniciada en la ciudad española para preparar la Copa del Mundo Qatar 2022 y jugar sus dos partidos de preparación, los días 9 y 16 de noviembre en Montilivi contra las selecciones de Irak y Suecia.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

La Selección Azteca se entrenó con 17 de los jugadores incluidos en la lista de 31 nombres para el Mundial que se presentó la semana pasada y 15 futbolistas citados para completar los entrenamientos. Los jugadores de clubes europeos, como Hirving ‘Chucky’ Lozano (Napoli) o Edson Álvarez (Ajax), se irán incorporando a la concentración a medida que sus equipos finalicen sus competiciones respectivas.

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El técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, tiene margen hasta el día 14 de noviembre para dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores que viajarán a las tierras qataríes.

Los mexicanos llegaron a la ciudad española este martes 1 de noviembre con una sección de los 31 convocados, basada principalmente en futbolistas de la Liga MX y Héctor Herrera, centrocampista del Houston Dynamo.

Entres los seleccionados que emprendieron el viaje se encuentran Guillermo Ochoa, arquero del América; Alexis Vega, delantero de las Chivas, y Rogelio Funes Mori, atacante de los Rayados de Monterrey.

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¿Cuándo jugará México ante Irak y Suecia?



El día miércoles 9 de noviembre México jugará contra Irak y el miércoles 16 se medirá ante Suecia en Montilivi, feudo del Girona, el 17 viajará a Qatar.

¿Cuándo y contra quién se enfrentará México en Qatar 2022?

La Selección Mexicana debutará el 22 de noviembre en la fase de grupos, ante su similar de Polonia en el Estadio 974 a las 10:00 horas tiempo del centro de México. El día 26 la escuadra azteca jugará con Argentina a las 13:00 horas en la cancha del Estadio Lusail y el 30 despedirá la fase de grupos con un duelo ante Arabia Saudita a las 13.00 horas en el mismo Estadio Lusail.

