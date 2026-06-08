¿Jugará en Puebla? Esto es lo que se sabe sobre la participación de Lamine Yamal en el amistoso de España vs Perú

La Selección de España disputará un compromiso amistoso este lunes 8 de junio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante su similar de Perú como parte de su preparación previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, no lo hará con cuadro completo.

Te puede interesar: Las parejas de hermanos que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso con diferentes selecciones

México aplasta a Serbia con exhibición ofensiva en una noche inolvidable

Las bajas de España para el amistoso internacional ante Perú

La Selección de España no contará con la presencia de sus estrellas más jóvenes y brillantes en el partido amistoso internacional ante Perú en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente no tendrá en la cancha a Lamine Yamal y Nico Williams, además de Víctor Muñoz, quienes se quedaron concentrados en Chattanooga, su sede central en Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Yamal se encuentra recuperándose de una lesión desde el pasado 22 de abril y el estratega no quiere arriesgarlo en un compromiso amistoso a días del arranque de la justa mundialista, por lo que se determinó que se quede en la concentración.

Soccer Football - Euro 2024 - Group B - Spain v Italy - Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Germany - June 20, 2024 Spain’s Lamine Yamal in action REUTERS/Piroschka Van De Wouw|Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Víctor Muñoz y Nico Williams también se encuentran recuperándose de molestias físicas. El primero no ha hecho entrenamientos desde su llegada a España, mientras que el segundo completó el calentamiento, pero se mantuvo al margen del resto del plantel.

La Selección Española debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el próximo 15 de junio cuando se enfrente a la debutante Cabo Verde.

Te puede interesar: Santiago Gimenez continuaría en Italia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no en Milan