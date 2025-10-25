deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Norris despierta en México: el británico rompe el dominio de Verstappen antes de la clasificación

Lando Norris encontró el ritmo perfecto en el Autódromo Hermanos Rodríguez y manda un mensaje claro antes de la clasificación del GP de México.

Lando Norris, piloto de McLaren, lidera la práctica 3 del GP de México 2025
Henry Romero/REUTERS
Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 McLaren’s Lando Norris during practice REUTERS/Henry Romero
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Después de un viernes en el que Max Verstappen parecía tener todo bajo control , Lando Norris despertó y cambió el guion del Gran Premio de México 2025.

El británico de McLaren lideró la tercera práctica libre con una vuelta perfecta de 1:16.633, dejando en claro que va por la pole y que Verstappen no tendrá un sábado tranquilo.

Te puede interesar: ¡Qué sorpresa! Checo Pérez revela quién es su favorito para ganar el Gran Premio de México

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Norris al frente, Verstappen sin respuesta

El inicio de la sesión tuvo a Carlos Sainz como protagonista, marcando 1:18.028 con neumáticos blandos y superando por milésimas a Verstappen y Leclerc. Sin embargo, la calma se rompió cuando Norris apareció con neumáticos medios, superando al Williams del español por apenas 0.013 segundos.

El contraste fue claro: Oscar Piastri, líder del campeonato, no encontraba ritmo y se quedaba fuera del top 5, a cuatro décimas del registro de su compañero.

En la segunda mitad de la práctica, George Russell tomó momentáneamente la punta con 1:17.892, seguido de Norris, Sainz y Verstappen, todos separados por menos de dos décimas. Pero el cierre sería un auténtico espectáculo.

Te puede interesar: GP de México: ¿Cuánto cuesta la comida en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Un cierre explosivo en el Hermanos Rodríguez

Justo cuando parecía que Hamilton se quedaría con la cima tras romper el rango del 1:16, Norris voló. El británico marcó un 1:16.633, dejando al siete veces campeón a 0.345 segundos y confirmando que McLaren tiene con qué pelear por la pole.

Max Verstappen, en cambio, batalló para encontrar el agarre y el ritmo, terminando en la sexta posición a seis décimas del mejor registro. Pero si algo ha demostrado el neerlandés, es su capacidad para dar vuelta a los pronósticos. Ya lo ha hecho antes, y nadie duda que volverá a sacar lo mejor de su Red Bull cuando realmente importa.

Quien sí se vio más desencajado fue Oscar Piastri, que no ha podido encontrar los resultados en las últimas carreras. México parece ser una continuación de esas dificultades que han puesto al australiano en una posición incómoda para defender su liderato del campeonato. Aun así, tratándose del Hermanos Rodríguez, todo puede pasar, y el caos del sábado podría cambiarlo todo.

Lando Norris
Max Verstappen
