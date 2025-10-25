deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¡Solo necesitó una práctica! Verstappen se adueña del Autódromo y hace temblar a McLaren

Max Verstappen volvió a imponer su ley en la segunda práctica del Gran Premio de México 2025, con Ferrari y McLaren como principales perseguidores.

Max Verstappen lidera del práctica 2 de la Fórmula 1 en Ciudad de México
Raquel Cunha/REUTERS
Max Verstappen lidera del práctica 2 de la Fórmula 1 en Ciudad de México.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

Max Verstappen volvió a demostrar que, cuando pisa el Autódromo Hermanos Rodríguez, no hay lugar para las dudas. El neerlandés, que solo participó en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 , necesitó una sola práctica para recuperar el control y dejar un mensaje claro a la competencia: el campeón está de regreso.

Te puede interesar: ¡Pasó desapercibido! George Russell se mezcla entre los fans con una curiosa ayuda para disfrutar del GP de México

Ferrari ilusiona… pero Verstappen no perdona

Charles Leclerc sorprendió en los primeros minutos de la FP2 al colocarse al frente con neumáticos medios, marcando un tiempo de 1m18.353s, superando a Lando Norris, Lewis Hamilton y al propio Verstappen. Pero la ilusión de Ferrari duró poco. Cuando montó el compuesto blando, Leclerc volvió a la cima con 1m17.545s, aunque el respiro le duró apenas unos minutos.

Por su parte, el piloto de Red Bull Max Verstappen, salió decidido a borrar cualquier duda sobre su rendimiento y, en su primera vuelta rápida con blandos, registró un 1m17.392s, suficiente para quedarse con la cima y encender nuevamente el entusiasmo de la afición mexicana que abarrotó las gradas.

Te puede interesar: Pierre Gasly cambia la Fórmula 1 por las canchas y “ficha” por el Atlante

Antonelli sorprende, Colapinto cumple y McLaren se queda corto

En medio de los reflectores, Andrea Kimi Antonelli volvió a dar señales de madurez con un impresionante tercer lugar, a solo 0.153 segundos de Verstappen. El italiano se coló entre los Ferrari y McLaren, confirmando que el futuro de Mercedes está en buenas manos.

Del otro lado, Franco Colapinto vivió una jornada complicada. El argentino no logró encontrar ritmo con su Williams y finalizó 18º, lejos de los puestos protagónicos, aunque sumó kilómetros valiosos en su primera práctica en México. En McLaren, Lando Norris fue el mejor del equipo con el cuarto puesto, mientras que Oscar Piastri no pasó del duodécimo.

Max Verstappen
Charles Leclerc
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Autor / Redactor

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×