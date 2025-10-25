¡Solo necesitó una práctica! Verstappen se adueña del Autódromo y hace temblar a McLaren

Max Verstappen volvió a demostrar que, cuando pisa el Autódromo Hermanos Rodríguez, no hay lugar para las dudas. El neerlandés, que solo participó en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 , necesitó una sola práctica para recuperar el control y dejar un mensaje claro a la competencia: el campeón está de regreso.

Max Verstappen tops the timesheets in FP2 👏💨



It's Charles Leclerc and Kimi Antonelli who complete the top three 🤝#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/0oT0pLdXZv — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Ferrari ilusiona… pero Verstappen no perdona

Charles Leclerc sorprendió en los primeros minutos de la FP2 al colocarse al frente con neumáticos medios, marcando un tiempo de 1m18.353s, superando a Lando Norris, Lewis Hamilton y al propio Verstappen. Pero la ilusión de Ferrari duró poco. Cuando montó el compuesto blando, Leclerc volvió a la cima con 1m17.545s, aunque el respiro le duró apenas unos minutos.

Por su parte, el piloto de Red Bull Max Verstappen, salió decidido a borrar cualquier duda sobre su rendimiento y, en su primera vuelta rápida con blandos, registró un 1m17.392s, suficiente para quedarse con la cima y encender nuevamente el entusiasmo de la afición mexicana que abarrotó las gradas.

Plenty for the teams to look over ✅😮‍💨



FP2 is complete, with Max Verstappen leading the way by over a tenth and a half ⏱️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/t62ZV08aGe — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Antonelli sorprende, Colapinto cumple y McLaren se queda corto

En medio de los reflectores, Andrea Kimi Antonelli volvió a dar señales de madurez con un impresionante tercer lugar, a solo 0.153 segundos de Verstappen. El italiano se coló entre los Ferrari y McLaren, confirmando que el futuro de Mercedes está en buenas manos.

Del otro lado, Franco Colapinto vivió una jornada complicada. El argentino no logró encontrar ritmo con su Williams y finalizó 18º, lejos de los puestos protagónicos, aunque sumó kilómetros valiosos en su primera práctica en México. En McLaren, Lando Norris fue el mejor del equipo con el cuarto puesto, mientras que Oscar Piastri no pasó del duodécimo.