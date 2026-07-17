Chivas “confirma” fichaje de un jugador de la MLS; estos son sus números

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX sigue muy activo, y una de las escuadras más movidas en este aspecto es el Guadalajara, institución que recientemente confirmó el fichaje de un elemento que llega de la MLS. ¿Qué se sabe sobre el nuevo jugador de Chivas?

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

En principio, vale decir que la llegada de este jugador no ha sido confirmada por Chivas; sin embargo, fue el propio futbolista que reveló haber firmado un contrato con el Rebaño Sagrado a través de redes sociales. Por tal motivo, luce interesante conocer más respecto a Landon Zúñiga.

¿Quién es Landon Zúñiga, nuevo refuerzo de Chivas para el Apertura 2026?

El mercado mexico-estadounidense ha sido sumamente explotado por Chivas en el pasado, y ahora destaca la llegada de un Landon Zúñiga que pasó los últimos meses como delantero de la MLS, más precisamente de la academia del Atlanta United. Ahora bien, ¿qué se sabe sobre este jugador?

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Se sabe que es un jugador nacido el 26 de septiembre del 2007, por lo que apenas cuenta con 18 años de edad. Landon se desempeña como delantero o como extremo por izquierda, por lo que destaca por su velocidad, dinamismo y el atrevimiento que tiene en el mano a mano.

¿Landon Zúñiga llega para el primer equipo de Chivas?

El portal Rebaño Pasión menciona que, debido a su edad, Landon Zúñiga llegaría para reforzar las fuerzas básicas del club; sin embargo, no se descarta que pueda tener una oportunidad pronto en el primer equipo considerando las oportunidades que Gabriel Milito ha entregado desde su arribo a Verde Valle.

Con ello, Chivas confirma su trabajo con jugadores de doble nacionalidad que pueden portar los colores que caracterizan al club, pues además de Landon aparecen otros elementos que son mexico-americanos como Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Daniel Aguirre.