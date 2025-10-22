¡VALEN MILLONES! Las pelotas de los jonrones de Ohtani en la Serie de Campeonato

Lo que hizo Shohei Ohtani en el Dodger Stadium quedará grabado en los libros del beisbol. En el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Milwaukee Brewers.

La superestrella japonesa conectó tres jonrones y además ponchó a 10 bateadores en poco más de seis entradas sin permitir carrera alguna.

Una actuación que rozó la perfección y que, para muchos, consolida su estatus como el atleta más dominante del planeta.

Una noche para la historia del beisbol

Durante el juego, tres pelotas fueron enviadas a las gradas por el cañón de Ohtani, pero una de ellas terminó en manos del entrenador de boxeo local David Flores, quien atrapó la tercera bola del partido frente a miles de fanáticos. En declaraciones posteriores, Flores confesó sentirse sorprendido y agradecido por el golpe de suerte:

“Soy una persona humilde, no me gusta presumir, pero sé que esta pelota puede cambiar mi vida”, dijo.

El fundador de SCP Auctions, David Kohler, estimó que la pelota podría valer más de 3 millones de dólares, dada la magnitud del logro. “El mercado está preparado para capitalizar el logro más importante del atleta más dominante del mundo”, aseguró el experto.

Una joya deportiva

El caso recuerda a otras piezas históricas: la pelota del jonrón con el que Ohtani se unió al club 50-50 en Miami se subastó por 4.79 millones de dólares, mientras que la del grand slam de Freddie Freeman en la Serie Mundial de 2024 alcanzó “solo” 1.56 millones.

Flores, ahora centro de atención en Los Ángeles, insinuó que planea vender la pelota: “Sería para mí y mi familia. Tengo un hijo al que cuido, y espero que esta pelota nos ayude a mí y a mi hijo”.

A sus 30 años, Shohei Ohtani suma ya cinco participaciones en el All Star Game y tres premios MVP, y apunta a un cuarto galardón tras una campaña legendaria. El gerente general de los Dodgers, Andrew Friedman, no escatimó elogios:

“Ohtani está subestimado. No creo que el cerebro humano pueda comprender lo que hace”, dijo Friedman.

Una noche, tres jonrones y una pelota que podría valer millones. La historia de Ohtani sigue escribiéndose, y parece no tener límites.