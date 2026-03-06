Leagues CUP: Calendario de partidos de los 4 grandes de la Liga BBVA MX

Ya se tiene todo listo para la nueva edición de la Leagues Cup, la cual va a tener una diferencia con las anteriores, pues los equipos mexicanos van a recibir partidos de local en la primera fase de la competencia, la cual va a arrancar el próximo 4 de agosto.

En total van a participar un total de 18 equipos de las Major League Soccer (MLS) y todos los conjuntos de la Liga BBVA MX para disputar un total de 54 partidos.

Real Madrid 1-2 Barcelona ¡GOL DE HIERRO! | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

Todos los equipos van a jugar un total de tres partidos para poder buscar un boleto a la ronda de eliminación directa. Sin embargo, ahora cuatro juegos de la primera fase se van a disputar en suelo mexicano, Toluca al ser el conjunto mejor posicionado, va a tener dos juegos de local, mientras que América y Tigres recibirán uno.

¿Cuál es el calendario de los cuatro grandes en la Leagues CUP?

Aunque de los llamados cuatro grandes de la Liga BBVA MX, solo el América va a tener la fortuna de jugar un duelo de local, Pumas, Chivas y Cruz Azul, también tienen calendarios muy intensos para poder avanzar a la ronda de eliminación de la Leagues CUP, los cuales te compartimos a continuación:

Chivas

Jornada 1 | Chivas vs LAFC | 5 de agosto

Jornada 2 | Chivas vs Dallas FC | 8 de agosto

Jornada 3 | Chivas vs Seattle Sounders | 12 de agosto

América

Jornada 1 | América vs San Diego FC | Estadio Banorte | Fecha por definir

Jornada 2 | América vs Portland Timbers | Providence Park | 9 de agosto

Jornada 3 | América vs Austin FC | Q2 Stadium | 13 de agosto

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leagues Cup (@leaguescup)

Pumas

Jornada 1 | Pumas vs Charlotte | 4 de agosto

Jornada 2 | Pumas vs Cincinnati | 7 de agosto

Jornada 3 | Pumas vs Columbus Crew | 11 de agosto

Cruz Azul