Los equipos de la Liga BBVA MX tienen el reto de avanzar a la ronda de eliminación dentro de la Leagues CUP.

Leagues CUP: Calendario de partidos de los 4 grandes de la Liga BBVA MX
Escrito por: Luis Madrid - Marktube

Ya se tiene todo listo para la nueva edición de la Leagues Cup, la cual va a tener una diferencia con las anteriores, pues los equipos mexicanos van a recibir partidos de local en la primera fase de la competencia, la cual va a arrancar el próximo 4 de agosto.

En total van a participar un total de 18 equipos de las Major League Soccer (MLS) y todos los conjuntos de la Liga BBVA MX para disputar un total de 54 partidos.

Todos los equipos van a jugar un total de tres partidos para poder buscar un boleto a la ronda de eliminación directa. Sin embargo, ahora cuatro juegos de la primera fase se van a disputar en suelo mexicano, Toluca al ser el conjunto mejor posicionado, va a tener dos juegos de local, mientras que América y Tigres recibirán uno.

¿Cuál es el calendario de los cuatro grandes en la Leagues CUP?

Aunque de los llamados cuatro grandes de la Liga BBVA MX, solo el América va a tener la fortuna de jugar un duelo de local, Pumas, Chivas y Cruz Azul, también tienen calendarios muy intensos para poder avanzar a la ronda de eliminación de la Leagues CUP, los cuales te compartimos a continuación:

Chivas

  • Jornada 1 | Chivas vs LAFC | 5 de agosto
  • Jornada 2 | Chivas vs Dallas FC | 8 de agosto
  • Jornada 3 | Chivas vs Seattle Sounders | 12 de agosto

América

Pumas

  • Jornada 1 | Pumas vs Charlotte | 4 de agosto
  • Jornada 2 | Pumas vs Cincinnati | 7 de agosto
  • Jornada 3 | Pumas vs Columbus Crew | 11 de agosto

Cruz Azul

  • Jornada 1 | Cruz Azul vs Philadelphia Union | 6 de agosto
  • Jornada 2 | Cruz Azul vs New York City | 9 de agosto
  • Jornada 3 | Cruz Azul vs Chicago | 13 de agosto
