Leagues CUP: Calendario de partidos de los 4 grandes de la Liga BBVA MX
Los equipos de la Liga BBVA MX tienen el reto de avanzar a la ronda de eliminación dentro de la Leagues CUP.
Ya se tiene todo listo para la nueva edición de la Leagues Cup, la cual va a tener una diferencia con las anteriores, pues los equipos mexicanos van a recibir partidos de local en la primera fase de la competencia, la cual va a arrancar el próximo 4 de agosto.
En total van a participar un total de 18 equipos de las Major League Soccer (MLS) y todos los conjuntos de la Liga BBVA MX para disputar un total de 54 partidos.
Todos los equipos van a jugar un total de tres partidos para poder buscar un boleto a la ronda de eliminación directa. Sin embargo, ahora cuatro juegos de la primera fase se van a disputar en suelo mexicano, Toluca al ser el conjunto mejor posicionado, va a tener dos juegos de local, mientras que América y Tigres recibirán uno.
¿Cuál es el calendario de los cuatro grandes en la Leagues CUP?
Aunque de los llamados cuatro grandes de la Liga BBVA MX, solo el América va a tener la fortuna de jugar un duelo de local, Pumas, Chivas y Cruz Azul, también tienen calendarios muy intensos para poder avanzar a la ronda de eliminación de la Leagues CUP, los cuales te compartimos a continuación:
Chivas
- Jornada 1 | Chivas vs LAFC | 5 de agosto
- Jornada 2 | Chivas vs Dallas FC | 8 de agosto
- Jornada 3 | Chivas vs Seattle Sounders | 12 de agosto
América
- Jornada 1 | América vs San Diego FC | Estadio Banorte | Fecha por definir
- Jornada 2 | América vs Portland Timbers | Providence Park | 9 de agosto
- Jornada 3 | América vs Austin FC | Q2 Stadium | 13 de agosto
Pumas
- Jornada 1 | Pumas vs Charlotte | 4 de agosto
- Jornada 2 | Pumas vs Cincinnati | 7 de agosto
- Jornada 3 | Pumas vs Columbus Crew | 11 de agosto
Cruz Azul
- Jornada 1 | Cruz Azul vs Philadelphia Union | 6 de agosto
- Jornada 2 | Cruz Azul vs New York City | 9 de agosto
- Jornada 3 | Cruz Azul vs Chicago | 13 de agosto