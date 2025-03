¡Inaudito! Gigante sudamericano desea unirse a CONCACAF

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, ha encendido el debate en el futbol sudamericano tras sus recientes declaraciones en redes sociales. Pereira sugirió que los clubes brasileños consideren abandonar la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) para unirse a la Concacaf , argumentando que esta decisión sería más beneficiosa tanto en términos de respeto como de ingresos económicos.

Leila Pereira explota por sanción al Cerro Porteño

El descontento de Pereira surge tras la sanción impuesta por la Conmebol al club paraguayo Cerro Porteño, luego de un incidente de racismo durante un partido de la Copa Libertadores Sub-20. La multa de 50 mil dólares y la falta de medidas más contundentes fueron calificadas por Pereira como “vergonzosas”. En sus declaraciones, la presidenta del Palmeiras enfatizó que Brasil representa el 60% de los ingresos de la Conmebol, pero no recibe el trato que merece.

“Si la Conmebol no puede frenar este tipo de crímenes y no trata a los clubes brasileños con el respeto que merecen, ¿por qué no considerar afiliarse a la Concacaf?”, expresó Pereira en una entrevista con TNT Sports. Además, adelantó que discutirá esta propuesta en una reunión con la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) y otros clubes del país.

Los pros y contras de Brasil si juega en la Concacaf

La propuesta de Pereira no solo busca una solución al problema del racismo, sino también explorar las ventajas económicas que podría ofrecer la Concacaf. Según la presidenta, los clubes brasileños podrían beneficiarse de mayores ingresos por derechos de transmisión y patrocinios en el mercado norteamericano.

Sin embargo, la idea de abandonar la Conmebol plantea desafíos significativos. Brasil es una pieza clave en las competiciones sudamericanas, y su salida podría alterar el equilibrio del fútbol en la región. Además, la logística de competir en la Concacaf implicaría viajes más largos y ajustes en los calendarios.

Las declaraciones de Pereira han generado reacciones mixtas. Mientras algunos apoyan su postura como un llamado de atención a la Conmebol, otros consideran que la propuesta es inviable y podría aislar al futbol brasileño en el contexto internacional.