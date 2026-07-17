León vs Atlas: dónde y en qué estadio se juega el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX presenta un partido espectacular este viernes 17 de julio. Con apuestas muy parejas, León y Atlas buscarán comenzar el torneo con una victoria, en un partido que marcará el inicio de una nueva campaña para ambos clubes. Muchos aficionados ya se preguntan en qué estadio se disputará este compromiso.

León afronta el campeonato con continuidad en el banquillo bajo la dirección del argentino Javier Gandolfi. Atlas, por su parte, inicia una nueva etapa tras la salida de Diego Cocca. Aunque Hernán Crespo fue anunciado como entrenador, el equipo será dirigido de forma interina por Omar Flores en este primer compromiso del torneo.

¿Dónde se juega León vs Atlas por el Apertura 2026?

El partido entre León y Atlas se disputará en el Estadio León, también conocido como Nou Camp, ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. La Fiera volverá a jugar como local ante su afición con el objetivo de comenzar el Apertura 2026 sumando sus primeros tres puntos.

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El inmueble fue inaugurado en 1967 y tiene capacidad para 33,943 espectadores. Cuenta con una cancha de césped natural y un terreno de juego con medidas de 105 por 68 metros. A lo largo de su historia ha sido escenario de partidos de Liga MX, competencias internacionales y encuentros de la Selección Mexicana.

El Nou Camp buscará pesar desde la Jornada 1

Jugar en casa representa una ventaja para León, especialmente por los antecedentes recientes frente a Atlas. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el conjunto esmeralda obtuvo tres victorias, los Rojinegros ganaron una y se registró un empate.

El antecedente más cercano también favorece al equipo de Guanajuato. En el Clausura 2026, León se impuso por 2-0 en este mismo escenario, resultado que buscará repetir para comenzar el nuevo campeonato frente a su afición.

Los rojinegros del Atlas buscaron un refuerzo en el mercado europeo y encontraron un futbolista portugués que promete emocionar a la afición del equipo|Crédito: @AtlasFC

Fecha y horario del León vs Atlas

El encuentro entre León y Atlas, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se disputará este viernes 17 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Con un estadio que volverá a recibir futbol de Primera División y dos equipos que estrenan objetivos para el nuevo torneo, el Nou Camp será el escenario donde León y Atlas pondrán en marcha su camino en el Apertura 2026.

