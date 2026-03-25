Lesión Gil Mora: Buenas noticias sobre el enorme prospecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

Gil Mora, uno de los grandes prospectos de la Selección Mexicana a sus 17 años de edad parece estar en camino a una recuperación integral sobre la lesión por la que en este 2026 ha visto muy pocos minutos con Xolos de Tijuana. En el combinado nacional hay optimismo al respecto y se cree que en escasos días volverá a las canchas para tomar nivel y lograr sumarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En Xolos, definen prioridades en caso de Gil Mora, ¿Liga MX o Mundial 2026?

En algunas entrevistas recientes, Sebastián Abreú, entrenador de Xolos dejó clara la intención desde las altas esferas del equipo y es cobijar y ayudar en el proceso de recuperación de Gil Mora, afirmando que un torneo Clausura o Apertura no se comparan con una Copa del Mundo.

"Habrá 28 mil torneos, pero Mundial solo uno, capaz y solo uno", por lo que sostiene que el enfoque para el joven futbolista es que esté listo para el Mundial que recuerda, además se vuelve mucho más especial por celebrarse en casa.

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Subrayó que nadie presiona a Gil Mora, va a avanzando a su tiempo, con todos los recursos y apoyo para dejar atrás las molestias.

En Selección Mexicana, hay optimismo por Gil Mora y la actualidad de su lesión

Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, en una reciente entrevista también tocó el tema de Gil Mora y el ex futbolista acotó que la información actualizada del caso de Morita es que volvería en abril, es decir en próximas fechas posiblemente para la reanudación del torneo Clausura 2026 luego del parón de fecha FIFA.

Así, cuando el torneo va hacia la Jornada 13, tiene fechas por delante para entrar en ritmo e inclusive para ayudar a Xolos a conseguir un boleto para Liguilla, considerando que ahora mismo no están entre los mejores, pero un buen cierre los puede emter a la lucha.

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