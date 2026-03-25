VIDEO: Estrella de Portugal se siente mexicano y las imágenes OFICIALES lo confirman

La Selección de Portugal ya se encuentra en suelo mexicano para disputar el juego amistoso contra México el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte. La plantilla europea realizará su concentración en Cancún, Quintana Roo, donde Paulinho se integró al grupo recientemente y fue bien recibido. Sin embargo, un futbolista portugués que no tiene relación con el futbol mexicano dejó una frase que emocionó a la afición de nuestro país.

En redes sociales, la cuenta oficial de Portugal compartió un video donde se ve a toda la plantilla lusa bajando del avión tras aterrizar en territorio azteca. Todo parecía normal hasta que el delantero João Félix se adueño de la cámara y, mientras los reflectores apuntaban hacia él, soltó una frase muy mexicana: “¿Qué pasa wey?”. Rápidamente, las imágenes recorrieron el Internet.

João Félix palpita el México vs Portugal|Selección de Portugal

Cabe destacar que João Félix es compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita. Cuenta con experiencia en equipos importantes del futbol europeo como Chelsea, FC Barcelona y Atlético Madrid. A pesar de que hoy se encuentra lejos de la élite de Europa, el joven atacante de 26 años tendrá la responsabilidad de cargar con el peso mediático tras la ausencia de su capitán por lesión.

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Cristiano Ronaldo no jugará contra México

El histórico delantero del Real Madrid finalmente no fue convocado por el entrenador Roberto Martínez para la gira que realizará su selección en Norteamérica. Semanas previas a la convocatoria, Cristiano presentó una lesión muscular en su isquiotibial derecho y, si bien no se trata de una lesión grave, Portugal tomó la decisión de preservarlo para que se recupere lo más pronto posible.

En estos momentos, Ronaldo se encuentra en la ciudad de Madrid, España, para tratar su lesión y regresar de la mejor manera a los terrenos de juego. De esta manera, ‘CR7’ se perderá los juegos ante México y Estados Unidos, mientras esperará por estar de regreso para afrontar la Saudi Pro League con el Al Nassr una vez finalizada la fecha FIFA de marzo.

México y Portugal reinaugurarán el Estadio Azteca

El Estadio Banorte está todo listo para su reinauguración que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo. México y Portugal serán los protagonistas de la reapertura del emblemático recinto mexicano en un partido de caracter amistoso internacional que está estipulado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo Centro de México).

