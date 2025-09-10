En la Liga BBVA MX ya lo tachan de tronco y hoy también le jugó chueco a su país en las Eliminatorias

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 siguen en marcha y CONMEBOL cerró su competición con la caída de Argentina ante Ecuador en condición de visitante . Sin embargo, en estas mismas clasificatorias, el portero Kevin Mier fue ojo de las críticas en Colombia durante el juego contra Venezuela. Cabe destacar que el guardameta ya ha sufrido varios comentarios negativos por parte de la afición de Cruz Azul.

Resulta que a Mier se le escapó un balón controlable y se le coló por debajo de su humanidad. Cuando el portero colombiano alcanzó a reaccionar, el esférico ya había cruzado la línea de meta para aumentar el marcador a favor de Venezuela. En ese momento, Josef Martínez marcaba el 2-1 parcial a favor de la ‘Vinotinto’. Por otra parte, Álex Zendejas viene de anotar un golazo ante Japón en un amistoso internacional .

Por suerte para Mier, Colombia logró dar vuelta el resultado adverso y terminó goleando a Venezuela por 6-3 en el estadio ubicado en Maturín. Su selección clasificó a la Copa del Mundo ubicándose en el tercer lugar de la tabla general, pero los fanáticos no estuvieron para nada contentos con el rendimiento del portero de Cruz Azul.

Por este gol que le hicieron en el partido entre Venezuela y Colombia. Imposible hacer algo con un arquero sin manos, si ese es el futuro del arco colombiano apague y vámonos, vida malparida.

Entre algunos comentarios en redes sociales sobresalen: “Arquero de equipo chico, inflado por la ralea, quedo demostrado que no sirve para la selección”, “Es malo con toda la gana”, “Siempre le pasa lo mismo, se comió dos goles, es malísimo”. Cabe destacar que Mier no es titular con Colombia; pero Néstor Lorenzo, seleccionador del equipo colombiano, le dio una oportunidad en la última jornada.

Los números de Kevin Mier con Cruz Azul

Desde que comenzó la temporada 2025/26, los números de Mier no son los más alentadores. Jugó un total de 10 partidos con Cruz Azul, todos como titular, y recibió 18 goles. Apenas pudo mantener la valla invicta en dos encuentros. No obstante, hay que aclarar que en los 7 partidos del Apertura 2025 su equipo no perdió.