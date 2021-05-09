Las MEJORES imágenes del Repechaje de la Liga BBVA MX | FOTOS

México. Atlas, Santos, Toluca y Pachuca fueron los equipos que avanzaron a los cuartos de final de la Liga BBVA MX y ahora enfrentarán a los cuatro equipos que entraron directo a esta fase que son Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey.

El argentino Julio Furch anotó el sábado un gol al minuto 80 con el que el Atlas derrotó por 1-0 a los Tigres para clasificar a los cuartos de final.

En el primer partido de la repesca del Clausura, Furch, quien recién se recuperó de una fractura en el tobillo izquierdo, selló el triunfo de los dirigidos por el argentino Diego Cocca que ahora enfrentarán a la Franja del Puebla.

La derrota significó para los Tigres terminar con la dirección técnica del brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien en casi 11 años le dio a los felinos cinco títulos de Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf y el subcampeonato en el Mundial de Clubes.

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Por su parte, Santos Laguna del entrenador uruguayo Guillermo Almada goleó por 5-0 a los Gallos Blancos de Querétaro para avanzar a la siguiente etapa.

Por el Santos convirtieron el uruguayo Fernando Gorriarán, el ecuatoriano Ayrton Preciado, el mexicano Eduardo Aguirre en dos ocasiones y el chileno Diego Valdés.

El Santos finalizó en el quinto lugar de la fase regular, por lo que en los cuartos enfrentará a los Rayados de Monterrey del técnico Javier Aguirre, que finalizó en el cuarto puesto de la tabla.



Toluca derrotó este domingo en serie de penaltis al campeón León, luego de un empate a 2-2, y se clasificó a los cuartos de finales.

El costarricense Joel Campbell y el chileno Víctor Dávila fallaron por León en la definición desde los 11 metros y Toluca firmó su boleto a la fase de los ocho mejores, después de la igualada con anotaciones de Kevin Castañeda y del argentino Pedro Canelo, por los Diablos, y de Dávila y de Fidel Ambriz, por los locales.

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Por último, El colombiano Óscar Murillo convirtió un par de goles para ser uno de los héroes de la victoria del Pachuca por 4-2 sobre Guadalajara, con el que los Tuzos accedieron a los cuartos.

En el cierre de la repesca del torneo, Murillo y Roberto de la Rosa, con dos anotaciones cada uno, le dieron el triunfo al Pachuca del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano y Uriel Antuna hizo las dos dianas del Guadalajara del estratega Víctor Manuel Vucetich.