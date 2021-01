Vucetich confesó que Molina no es el primer cobrador de penales

Las Chivas de Víctor Manuel Vucetich empataron de visita con el Puebla y se llevan un punto a casa, sin embargo, el técnico rojiblanco no se fue satisfecho de la cancha de la Franja, pues aseguró que Guadalajara tuvo las oportunidades para llevarse la victoria en el primer duelo del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

“Tenemos que afinar esos pequeños detalles en las jugadas de gol, no me deja de todo satisfecho, sumamos puntos, es importante, pero no es como nos hubiera gustado iniciar” dijo ‘Vuce’.

Además, las Chivas tuvieron la oportunidad de ganar con un penal a favor en el primer tiempo, el cual fue errado por el capitán Jesús Molina y se perdió el gol del empate que hubiera significado el momento anímico a favor y posiblemente la victoria al final. Sin embargo, el “Rey Midas” no criticó al tirador de la pena máxima.

“La designación de tirador está hecha desde antes del juego, por lo que observamos en el entrenamiento y Molina es el designado. El primer ejecutor es Macías, pero no viajó por estar convaleciente y el segundo elemento era Molina”, explicó el estratega de Chivas en conferencia de prensa.

Oribe Peralta y su puesto en Chivas

Una de las sorpresas que presentó el Rebaño Sagrado para enfrentar a los camoteros fue la titularidad de Oribe Peralta, quien inició el cotejo gracias a la ausencia de J.J. Macías. Para Vucetich, Oribe es una pieza de experiencia fundamental y confía en su calidad a pesar de tener pocos goles con la casaca rojiblanca, ya que considera que aún tiene mucho para aportar a la ofensiva del segundo equipo más ganador del futbol mexicano.

“El caso de Oribe viene trabajando mucho desde que nosotros llegamos, en la pretemporada hizo muy buen trabajo ante la ausencia de Macías es su lugar, lo hizo bastante bien, hicimos movimientos para darle dinámica al grupo”, finalizó el técnico.