¡Sigue Rayados! Messi marca gol en su regreso con el Inter de Miami

Lionel Messi ha regresado. Luego de haber sido baja del Inter de Miami durante cuatro partidos por una molestia muscular, el exjugador del Paris Saint-Germain y FC Barcelona ha regresado a las canchas durante la Fecha 7 de la Major League Soccer, en la que el equipo dirigido por Gerardo Martino tuvo como rival a Colorado.

Saltando como suplente a la cancha del Chase Stadium, el astro argentino vio ingreso durante el segundo tiempo, pues durante la primera parte del compromiso, el cuadro de ‘Las Garzas’ iban perdiendo el encuentro por marcador de 1-0.

Entrando al terreno de juego para comenzar la parte complementaria, ‘La Pulga’ fue el encargado de igualar las acciones al minuto 57. Con un remate en el borde del área, Lionel Messi puso el 1-1 con un disparo cruzado que tras pegar en la base del poste, el balón se fue al fondo del arco defendido por Zack Steffen para que se iguala el encunetro.

Poco después, Leonardo Afonso fue el encargado de darle la vuelta al marcador haciéndose presente al minuto 60 para colocar el 2-1 en la pizarra.

Con la victoria parcial en la Jornada 7 de la MLS, el Inter de Miami dirigido por Gerardo Martino asaltaría la cima de la competencia local con 14 puntos.

MESSIIIII

You just knew he was going to score on his return. 🐐 pic.twitter.com/2MZnD2TTTV

— Major League Soccer (@MLS) April 7, 2024